Roma-Leicester dove vederla: Sky, DAZN o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ROMA-LEICESTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Roma-Leicester

• Data: giovedì 5 maggio 2022

• Orario: 21:00

• Canale TV: DAZN, Sky, TV8

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, tv8.it

Mourinho contro Rodgers. Roma e Leicester si sfidano per un posto in finale di Conference League. Necessaria una vittoria per entrambe le squadre, dato che la partita d'andata è terminata 1-1. Al goal di Pellegrini ha risposto quello di Lookman nella ripresa.

Ci sarà l'Olimpico delle grandi occasioni per una serata chiave per la stagione della Roma, ancora in lotta per il quinto posto ma che ha frenato domenica scorsa pareggiando contro il Bologna.

Nessuna ambizione europea, se non quelle residue in Conference, per il Leicester. Sconfitte anche nella sfida contro il Tottenham, le Foxes non possono più raggiungere un piazzamento che garantisce una partecipazione alle coppe.

Tutto sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO ROMA-LEICESTER

La partita tra Roma e Leicester si giocherà giovedì 5 maggio 2022 allo stadio Olimpico di Roma. Calcio d'inizio alle 21.

DOVE VEDERE ROMA-LEICESTER IN TV

La semifinale di ritorno tra Roma e Leicester può essere vista in tv tramite DAZN. Per assistere alla gara bisognerà dunque collegarsi tramite una smart tv all'app della piattaforma, oppure ricorrere ad una console di gioco come PlayStatione Xbox. In alternativa si può collegare il televisore a un dispositivo come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

Un'altra possibilità è guardare la partita su Sky Sport, che trasmetterà l'incontro sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport (numero 252) e Sky Sport 4K.

Infine in tv la gara tra Roma e Leicester sarà trasmessa in chiaro su Tv8, visibile sul numero 8 del digitale terrestre.

ROMA-LEICESTER IN DIRETTA STREAMING

La semifinale di Conference League tra Roma e Leicester è visibile in diretta streaming su DAZN, usando dispositivi mobili come smartphone e tablet o ancora su pc e notebook.

Sky permette la visione in streaming tramite SkyGo, servizio messo a disposizione della piattaforma agli abbonati e fruibile dal sito ufficiale del broadcaster o tramite app su dispositivo mobile.

Infine la partita sarà visibile anche su tv8.it, sito ufficiale di TV8.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di DAZN è affidata a Pierluigi Pardo e Simone Tiribocchi. Su Sky la partita sarà invece accompagnata dalle voci di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutti gli aggiornamenti e le notizie su Roma-Leicester saranno disponibili su GOAL, dove potrete seguire tutti gli avvenimenti del match: dal prepartita alle azioni salienti, passando per le formazioni ufficiali.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-LEICESTER

L'unico cambio di Mourinho rispetto all'undici sceso in campo al King Power Stadium è a centrocampo, dove sarà Sergio Oliveira a sostituire l'infortunato Mhkitaryan. Per il resto confermati tutti gli effettivi della trasferta inglese. Rui Patricio in porta, Mancini, Smalling e Ibanez compongono il trio di difesa. Cristante completa i due di centrocampo con Zalewski e Karsdorp esterni. Pellegrini e Zaniolo dietro il centravanti Abraham.

Anche Rodgers sembra intenzionato a puntare nuovamente sui titolari della sfida d'andata. Schmeichel sicuro di un posto tra i pali, con Pereira e Castagne esterni, Evans e Fofana centrali. Dewsbury-Hall e Tielemans in mezzo. Vardy centravanti, a supporto Maddison insieme a Lookman e Albrighton.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Pereira, Fofana, Evans, Castagne; Dewsbury-Hall, Tielemans; Albrighton, Maddison, Lookman; Vardy. All. Rodgers