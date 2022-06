Probabili formazioni Germania-Italia: tornano Bastoni e Gnonto

L'Italia vuole rafforzare la leadership nel Gruppo 3 della Lega A di Nations League: azzurri di scena a Mönchengladbach per sfidare la Germania.

Si appresta a chiudersi questo ciclo di partite ravvicinate per l'Italia, iniziato con la cocente delusione del pesante ko subìto nella Finalissima contro l'Argentina: le successive uscite in Nations League hanno riabilitato l'immagine degli azzurri, primi nel loro raggruppamento con 5 punti.

Due in più della Germania, terza e ancora a caccia del primo successo avendole pareggiate tutte: la prima proprio contro i ragazzi di Mancini dieci giorni fa, un 1-1 in quel del 'Dall'Ara' di Bologna che aveva ospitato il germoglio della rivoluzione all'insegna delle nuove leve.

Tra cui Gnonto, autore dell'assist per la rete di Pellegrini che aveva illuso un po' tutti, prima del definitivo pari siglato da Kimmich: l'attaccante dello Zurigo sarà titolare nel tridente con Politano e Raspadori, dopo aver cominciato dalla panchina in Inghilterra.

Si rivedrà in campo dal 1' anche Barella, mezzala alla pari di Locatelli ai lati di Cristante. Rientro al centro della difesa pure per la coppia Mancini-Bastoni, con Calabria e Spinazzola sulle corsie laterali. Non rifiaterà Donnarumma, ancora titolare.

Peso dell'attacco della Germania sulle spalle di Havertz, sostenuto dal trio composto da Hofmann (capocannoniere a sorpresa dei tedeschi con 2 reti), Müller e Sané. Kimmich e Gündoğan a fare da schermo davanti alla difesa a quattro: Klostermann e Henrichs i terzini, Süle e Rüdiger i centrali a protezione di Neuer.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Klostermann, Süle, Rüdiger, Henrichs; Kimmich, Gündoğan; Hofmann, Müller, Sané; Havertz. Ct. Flick.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola; Barella, Cristante, Locatelli; Politano, Raspadori, Gnonto. Ct. Mancini.