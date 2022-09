Nations League 22/23: calendario, risultati, classifiche e dove vederla in tv e streaming

Terza edizione della Nations League, in campo l'Italia e il resto dell'Europa: tutte le informazioni sui gironi e il percorso delle squadre.

La prima edizione è stata conquistata dal Portogallo di Cristiano Ronaldo, la seconda dalla Francia di Mbappé e Benzema. Terza edizione per la Nations League, che si gioca tra il 2022 e il 2023 per eleggere un nuovo campione. Italia nuovamente in Lega A, dopo aver conquistato il terzo posto nell'ultima gara del torneo 20/21. Prima dei mondiali qatarioti, estate con gli azzurri.

GRUPPI E CLASSIFICHE DELLA NATIONS LEAGUE 22/23

LEGA A

GRUPPO 1

Croazia 10, Danimarca 9, Francia 5, Austria 4

GRUPPO 2

Portogallo 10, Spagna 8, Svizzera 6, Repubblica Ceca 4

GRUPPO 3

Italia 11, Ungheria 10, Germania 7, Inghilterra 3

GRUPPO 4

Olanda 16, Belgio 10, Polonia 7, Galles 1

LEGA B

GRUPPO 1

Scozia 12, Ucraina 10, Irlanda 4, Armenia 3

GRUPPO 2

Israele 8, Islanda 3, Albania 1, Russia 0

GRUPPO 3

Bosnia Erzegovina 11, Finlandia 8, Montenegro 7, Romania 7

GRUPPO 4

Norvegia 10, Serbia 10, Slovenia 5, Svezia 3

LEGA C

GRUPPO 1

Turchia 13, Lussemburgo 11, Isole Far Oer 8, Lituania 1

GRUPPO 2

Grecia 12, Kosovo 6, Irlanda del Nord 5, Cipro 5

GRUPPO 3

Kazakistan 13, Azerbaigian 10, Slovacchia 7, Bielorussia 3

GRUPPO 4

Georgia 16, Bulgaria, 9, Macedonia del Nord 7, Gibilterra 1

LEGA D

GRUPPO 1

Lettonia 13, Moldavia 13, Andorra 8, Liechtenstein 0

GRUPPO 2

Estonia 12, Malta 6, San Marino 0

CALENDARIO NATIONS LEAGUE 22/23: DATE E ORARI

NATIONS LEAGUE - 1ª GIORNATA

Mercoledì 1 giugno 2022, ore 18.00: Polonia-Galles 2-1 (Lega A)

Giovedì 2 giugno 2022, ore 18.00: Estonia-San Marino 2-0 (Lega D)

Giovedì 2 giugno 2022, ore 18.00: Georgia-Gibilterra 4-0 (Lega B)

Giovedì 2 giugno 2022, ore 20.45: Repubblica Ceca-Svizzera 2-1 (Lega A)

Giovedì 2 giugno 2022, ore 20.45: Spagna-Portogallo 1-1 (Lega A)

Giovedì 2 giugno 2022, ore 20.45: Albania-Russia [annullata] (Lega B)

Giovedì 2 giugno 2022, ore 20.45: Israele-Islanda 2-2 (Lega B)

Giovedì 2 giugno 2022, ore 20.45: Serbia-Norvegia 0-1 (Lega B)

Giovedì 2 giugno 2022, ore 20.45: Slovenia-Svezia 0-2 (Lega B)

Giovedì 2 giugno 2022, ore 20.45: Cipro-Kosovo 0-2 (Lega C)

Giovedì 2 giugno 2022, ore 20.45: Irlanda del Nord-Grecia 0-1 (Lega C)

Giovedì 2 giugno 2022, ore 20.45: Bulgaria-Macedonia del Nord 1-1 (Lega C)

Venerdì 3 giugno 2022, ore 16.00: Kazakistan-Azerbaigian 2-0 (Lega C)

Venerdì 3 giugno 2022, ore 18.00: Lettonia-Andorra 3-0 (Lega D)

Venerdì 3 giugno 2022, ore 20.45: Croazia-Austria 0-3 (Lega A)

Venerdì 3 giugno 2022, ore 20.45: Francia-Danimarca 1-2 (Lega A)

Venerdì 3 giugno 2022, ore 20.45: Belgio-Olanda 1-4 (Lega A)

Venerdì 3 giugno 2022, ore 20.45: Bielorussia-Slovacchia 0-1 (Lega C)

Venerdì 3 giugno 2022, ore 20.45: Liechtenstein-Moldavia 0-2 (Lega D)

Sabato 4 giugno 2022, ore 15.00: Armenia-Irlanda 1-0 (Lega B)

Sabato 4 giugno 2022, ore 18.00: Ungheria-Inghilterra 1-0 (Lega A)

Sabato 4 giugno 2022, ore 18.00: Finlandia-Bosnia-Erzegovina 1-1 (Lega B)

Sabato 4 giugno 2022, ore 18.00: Lituania-Lussemburgo 0-2 (Lega C)

Sabato 4 giugno 2022, ore 20.45: Italia-Germania 1-1 (Lega A)

Sabato 4 giugno 2022, ore 20.45: Montenegro-Romania 2-0 (Lega B)

Sabato 4 giugno 2022, ore 20.45: Turchia-Isole Far Oer 4-0 (Lega C)

Mercoledì 21 settembre 2022, ore 20.45: Scozia-Ucraina 3-0 (Lega B)

NATIONS LEAGUE - 2ª GIORNATA

Domenica 5 giugno 2022, ore 15.00: San Marino-Malta 0-2 (Lega D)

Domenica 5 giugno 2022, ore 18.00: Cipro-Irlanda del Nord 0-0 (Lega C)

Domenica 5 giugno 2022, ore 18.00: Gibilterra-Macedonia del Nord 0-2 (Lega C)

Domenica 5 giugno 2022, ore 20.45: Repubblica Ceca-Spagna 2-2 (Lega A)

Domenica 5 giugno 2022, ore 20.45: Portogallo-Svizzera 4-0 (Lega A)

Domenica 5 giugno 2022, ore 20.45: Serbia-Slovenia 4-1 (Lega B)

Domenica 5 giugno 2022, ore 20.45: Svezia-Norvegia 1-2 (Lega B)

Domenica 5 giugno 2022, ore 20.45: Kosovo-Grecia 0-1 (Lega C)

Domenica 5 giugno 2022, ore 20.45: Bulgaria-Georgia 2-5 (Lega C)

Lunedì 6 giugno 2022, ore 18.00: Lettonia-Liechtenstein 1-0 (Lega D)

Lunedì 6 giugno 2022, ore 20.45: Austria-Danimarca 1-2 (Lega A)

Lunedì 6 giugno 2022, ore 20.45: Croazia-Francia 1-1 (Lega A)

Lunedì 6 giugno 2022, ore 20.45: Islanda-Albania 1-1 (Lega B)

Lunedì 6 giugno 2022, ore 20.45: Israele-Russia [annullata] (Lega B)

Lunedì 6 giugno 2022, ore 20.45: Bielorussia-Azerbaigian 0-0 (Lega C)

Lunedì 6 giugno 2022, ore 20.45: Slovacchia-Kazakistan 0-1 (Lega C)

Lunedì 6 giugno 2022, ore 20.45: Andorra-Moldova 0-0 (Lega D)

Martedì 7 giugno 2022, ore 18.00: Finlandia-Montenegro 2-0 (Lega B)

Martedì 7 giugno 2022, ore 20.45: Germania-Inghilterra 1-1 (Lega A)

Martedì 7 giugno 2022, ore 20.45: Italia-Ungheria 2-1 (Lega A)

Martedì 7 giugno 2022, ore 20.45: Bosnia-Erzegovina-Romania 1-0 (Lega B)

Martedì 7 giugno 2022, ore 20.45: Isole Far Oer-Lussemburgo 0-1 (Lega C)

Martedì 7 giugno 2022, ore 20.45: Lituania-Turchia 0-6 (Lega C)

Giovedì 8 giugno 2022, ore 20.45: Belgio-Polonia 6-1 (Lega A)

Giovedì 8 giugno 2022, ore 20.45: Galles-Olanda 1-2 (Lega A)

Giovedì 8 giugno 2022, ore 20.45: Scozia-Armenia 2-0 (Lega B)

Giovedì 8 giugno 2022, ore 20.45: Irlanda-Ucraina 0-1 (Lega B)

NATIONS LEAGUE - 3ª GIORNATA

Giovedì 9 giugno 2022, ore 20.45: Portogallo-Repubblica Ceca 2-0 (Lega A)

Giovedì 9 giugno 2022, ore 20.45: Svizzera-Spagna 0-1 (Lega A)

Giovedì 9 giugno 2022, ore 20.45: Norvegia-Slovenia 0-0 (Lega B)

Giovedì 9 giugno 2022, ore 20.45: Svezia-Serbia 0-1 (Lega B)

Giovedì 9 giugno 2022, ore 20.45: Grecia-Cipro 3-0 (Lega C)

Giovedì 9 giugno 2022, ore 20.45: Kosovo-Irlanda del Nord 3-2 (Lega C)

Giovedì 9 giugno 2022, ore 20.45: Gibilterra-Bulgaria 1-2 (Lega C)

Giovedì 9 giugno 2022, ore 20.45: Macedonia del Nord-Georgia 0-3 (Lega C)

Giovedì 9 giugno 2022, ore 20.45: Malta-Estonia 1-2 (Lega D)

Venerdì 10 giugno 2022, ore 18.00: Russia-Islanda [annullata] (Lega D)

Venerdì 10 giugno 2022, ore 18.00: Moldova-Lettonia 2-4 (Lega D)

Venerdì 10 giugno 2022, ore 18.00: Azerbaigian-Slovacchia 0-1 (Lega C)

Venerdì 10 giugno 2022, ore 20.45: Danimarca-Croazia 0-1 (Lega A)

Venerdì 10 giugno 2022, ore 20.45: Austria-Francia 1-1 (Lega A)

Venerdì 10 giugno 2022, ore 20.45: Albania-Israele 1-2 (Lega B)

Venerdì 10 giugno 2022, ore 20.45: Andorra-Liechtenstein 2-1 (Lega D)

Venerdì 10 giugno 2022, ore 20.45: Bielorussia-Kazakistan 1-1 (Lega C)

Sabato 11 giugno 2022, ore 15.00: Ucraina-Armenia 3-0 (Lega B)

Sabato 11 giugno 2022, ore 18.00: Irlanda-Scozia 3-0 (Lega B)

Sabato 11 giugno 2022, ore 18.00: Isole Far Oer-Lituania 2-1 (Lega C)

Sabato 11 giugno 2022, ore 20.45: Galles-Belgio 1-1 (Lega A)

Sabato 11 giugno 2022, ore 20.45: Inghilterra-Italia 0-0 (Lega A)

Sabato 11 giugno 2022, ore 20.45: Ungheria-Germania 1-1 (Lega A)

Sabato 11 giugno 2022, ore 20.45: Olanda-Polonia 2-2 (Lega A)

Sabato 11 giugno 2022, ore 20.45: Romania-Finlandia 1-0 (Lega B)

Sabato 11 giugno 2022, ore 20.45: Lussemburgo-Turchia 0-2 (Lega C)

Sabato 11 giugno 2022, ore 20.45: Montenegro-Bosnia-Erzegovina 1-1 (Lega C)

NATIONS LEAGUE - 4ª GIORNATA

Domenica 12 giugno 2022, ore 15.00: Irlanda del Nord-Cipro 2-2 (Lega C)

Domenica 12 giugno 2022, ore 18.00: Norvegia-Svezia 3-2 (Lega B)

Domenica 12 giugno 2022, ore 18.00: Georgia-Bulgaria 0-0 (Lega C)

Domenica 12 giugno 2022, ore 18.00: Macedonia del Nord-Gibilterra 4-0 (Lega C)

Domenica 12 giugno 2022, ore 20.45: Spagna-Repubblica Ceca 2-0 (Lega A)

Domenica 12 giugno 2022, ore 20.45: Svizzera-Portogallo 1-0 (Lega A)

Domenica 12 giugno 2022, ore 20.45: Slovenia-Serbia 2-2 (Lega B)

Domenica 12 giugno 2022, ore 20.45: Grecia-Kosovo 2-0 (Lega C)

Domenica 12 giugno 2022, ore 20.45: Malta-San Marino 1-0 (Lega D)

Lunedì 13 giugno 2022, ore 16.00: Kazakistan-Slovacchia 2-1 (Lega C)

Lunedì 13 giugno 2022, ore 18.00: Azerbaigian-Bielorussia 2-0 (Lega C)

Lunedì 13 giugno 2022, ore 20.45: Danimarca-Austria 2-0 (Lega A)

Lunedì 13 giugno 2022, ore 20.45: Francia-Croazia 0-1 (Lega A)

Lunedì 13 giugno 2022, ore 20.45: Islanda-Israele 2-2 (Lega B)

Lunedì 13 giugno 2022, ore 20.45: Russia-Albania [annullata] (Lega B)

Martedì 14 giugno 2022, ore 18.00: Moldova-Andorra 2-1 (Lega D)

Martedì 14 giugno 2022, ore 18.00: Armenia-Scozia 1-4 (Lega B)

Martedì 14 giugno 2022, ore 20.45: Olanda-Galles 3-2 (Lega A)

Martedì 14 giugno 2022, ore 20.45: Inghilterra-Ungheria 0-4 (Lega A)

Martedì 14 giugno 2022, ore 20.45: Polonia-Belgio 0-1 (Lega A)

Martedì 14 giugno 2022, ore 20.45: Germania-Italia 5-2 (Lega A)

Martedì 14 giugno 2022, ore 20.45: Ucraina-Irlanda 1-1 (Lega B)

Martedì 14 giugno 2022, ore 20.45: Bosnia-Erzegovina-Finlandia 3-2 (Lega B)

Martedì 14 giugno 2022, ore 20.45: Romania-Montenegro 0-3 (Lega B)

Martedì 14 giugno 2022, ore 20.45: Lussemburgo-Isole Far Oer 2-2 (Lega C)

Martedì 14 giugno 2022, ore 20.45: Turchia-Lituania 2-0 (Lega C)

Martedì 14 giugno 2022, ore 20.45: Liechtenstein-Lettonia 0-2 (Lega D)

NATIONS LEAGUE - 5ª GIORNATA

Giovedì 22 settembre 2022, ore 16.00: Kazakistan-Bielorussia 2-1 (Lega C)

Giovedì 22 settembre 2022, ore 18.00: Lettonia-Moldova 1-2 (Lega D)

Giovedì 22 settembre 2022, ore 20.45: Croazia-Danimarca 2-1 (Lega A)

Giovedì 22 settembre 2022, ore 20.45: Francia-Austria 2-0 (Lega A)

Giovedì 22 settembre 2022, ore 20.45: Belgio-Galles 2-1 (Lega A)

Giovedì 22 settembre 2022, ore 20.45: Polonia-Olanda 0-2 (Lega A)

Giovedì 22 settembre 2022, ore 20.45: Lituania-Isole Far Oer 1-1 (Lega C)

Giovedì 22 settembre 2022, ore 20.45: Turchia-Lussemburgo 3-3 (Lega C)

Giovedì 22 settembre 2022, ore 20.45: Slovacchia-Azerbaijan 1-2 (Lega C)

Giovedì 22 settembre 2022, ore 20.45: Liechtenstein-Andorra 0-2 (Lega D)

Venerdì 23 settembre 2022, ore 18.00: Georgia-Macedonia del Nord 2-0 (Lega C)

Venerdì 23 settembre 2022, ore 18.00: Estonia-Malta 2-1 (Lega D)

Venerdì 23 settembre 2022, ore 20.45: Germania-Ungheria 0-1 (Lega A)

Venerdì 23 settembre 2022, ore 20.45: Italia-Inghilterra 1-0 (Lega A)

Venerdì 23 settembre 2022, ore 20.45: Bosnia-Erzegovina-Montenegro 1-0 (Lega B)

Venerdì 23 settembre 2022, ore 20.45: Finlandia-Romania 1-1 (Lega B)

Venerdì 23 settembre 2022, ore 20.45: Bulgaria-Gibilterra 5-1 (Lega C)

Sabato 24 settembre 2022, ore 15.00: Armenia-Ucraina (Lega B)

Sabato 24 settembre 2022, ore 18.00: Irlanda del Nord-Kosovo 2-1 (Lega C)

Sabato 24 settembre 2022, ore 18.00: Slovenia-Norvegia 2-1 (Lega B)

Sabato 24 settembre 2022, ore 20.45: Scozia-Irlanda 2-1 (Lega B)

Sabato 24 settembre 2022, ore 20.45: Repubblica Ceca-Portogallo 0-4 (Lega A)

Sabato 24 settembre 2022, ore 20.45: Spagna-Svizzera 1-2 (Lega A)

Sabato 24 settembre 2022, ore 15.00: Islanda-Russia [annullata] (Lega B)

Sabato 24 settembre 2022, ore 20.45: Israele-Albania 2-1 (Lega B)

Sabato 24 settembre 2022, ore 20.45: Serbia-Svezia 4-1 (Lega B)

Sabato 24 settembre 2022, ore 20.45: Cipro-Grecia 1-0 (Lega C)

NATIONS LEAGUE - 6ª GIORNATA

Domenica 25 settembre 2022, ore 15.00: Moldova-Liechtenstein 2-0 (Lega D)

Domenica 25 settembre 2022, ore 15.00: Andorra-Lettonia 1-1 (Lega D)

Domenica 25 settembre 2022, ore 18.00: Azerbaigian-Kazakistan 3-0 (Lega C)

Domenica 25 settembre 2022, ore 18.00: Slovacchia-Bielorussia 1-1 (Lega C)

Domenica 25 settembre 2022, ore 20.45: Austria-Croazia 1-3 (Lega A)

Domenica 25 settembre 2022, ore 20.45: Danimarca-Francia 2-0 (Lega A)

Domenica 25 settembre 2022, ore 20.45: Olanda-Belgio 1-0 (Lega A)

Domenica 25 settembre 2022, ore 20.45: Galles-Polonia 0-1 (Lega A)

Domenica 25 settembre 2022, ore 20.45: Isole Far Oer-Turchia 2-1 (Lega C)

Domenica 25 settembre 2022, ore 20.45: Lussemburgo-Lituania 1-0 (Lega C)

Lunedì 26 settembre 2022, ore 20.45: Inghilterra-Germania 3-3 (Lega A)

Lunedì 26 settembre 2022, ore 20.45: Ungheria-Italia 0-2 (Lega A)

Lunedì 26 settembre 2022, ore 20.45: Montenegro-Finlandia 0-2 (Lega B)

Lunedì 26 settembre 2022, ore 20.45: Romania-Bosnia-Erzegovina 4-1 (Lega B)

Lunedì 26 settembre 2022, ore 20.45: Gibilterra-Georgia 1-2 (Lega C)

Lunedì 26 settembre 2022, ore 20.45: Macedonia del Nord-Bulgaria 0-1 (Lega C)

Lunedì 26 settembre 2022, ore 20.45: San Marino-Estonia 0-4 (Lega D)

Martedì 27 settembre 2022, ore 20.45: Ucraina-Scozia (Lega B)

Martedì 27 settembre 2022, ore 20.45: Portogallo-Spagna (Lega A)

Martedì 27 settembre 2022, ore 20.45: Svizzera-Repubblica Ceca (Lega A)

Martedì 27 settembre 2022, ore 20.45: Albania-Islanda (Lega B)

Martedì 27 settembre 2022, ore 20.45: Russia-Israele [annullata] (Lega B)

Martedì 27 settembre 2022, ore 20.45: Norvegia-Serbia (Lega B)

Martedì 27 settembre 2022, ore 20.45: Irlanda-Armenia (Lega B)

Martedì 27 settembre 2022, ore 20.45: Svezia-Slovenia (Lega B)

Martedì 27 settembre 2022, ore 20.45: Grecia-Irlanda del Nord (Lega C)

Martedì 27 settembre 2022, ore 20.45: Kosovo-Cipro (Lega C)

DOVE VEDERE LA NATIONS LEAGUE 22/23 IN DIRETTA E STREAMING

Non sono ancora stati assegnati in diritti tv per la Nations League e dunque per le gare dell'Italia, così come quelle delle più importanti nazionali europee.

I diritti includono gli Europei e le qualificazioni dal 2022/23 al 2027/28, così come le prossime tre edizioni della Nations League (nel 2022/23, 2024/25 e 2026/27) e le amichevoli.