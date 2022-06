Italia-Germania 1-1: Kimmich risponde al goal di Pellegrini

Botta e risposta al 'Dall'Ara': gli Azzurri la sbloccano nella ripresa con Pellegrini su assist del debuttante Gnonto. Dopo 3', Kimmich firma l'1-1.

Il percorso dell'Italia in Nations League si apre con un pareggio casalingo contro la Germania. Dopo il palo di Scamacca nel primo tempo, gli Azzurri la sbloccano con Pellegrini, ma dopo tre minuti è Kimmich a fissare lo score sul definitivo 1-1. Gli Azzurri torneranno in campo martedì contro l'Ungheria.

Mancini ne cambia dieci su undici rispetto alla Finalissima persa contro l'Argentina: l'unica riconferma, infatti, è quella di Donnarumma tra i pali. In attacco largo all'inedito tridente composto da Politano e Lorenzo Pellegrini ai lati di Scamacca. A centrocampo, il play lo fa Cristante con Frattesi e Tonali interni. Acerbi-Bastoni è la coppia di difesa, con Florenzi e Biraghi riferimenti esterni della linea a quattro.

Flick affida a Werner il peso dell'attacco tedesco, sorretto dal tridente Gnabry-Muller-Sané. In mediana c'è Goretzka al fianco di Kimmich. In difesa, consueta linea a quattro a protezione di Neuer: Kehrer e Henrics i terzini, Süle e Rüdiger i due centrali.

Come da preventivato copione, sono i tedeschi a prendere in mano il pallino del gioco al cospetto di un'Italia comunque guardinga ma pronta a ripartire. E' Gnabry a scaldare subito i guantoni di Donnarumma. Teutonici pazienti in costruzione, ma senza strafare dal punto di vista del ritmo. Azzurri per il partito del puro contenimento, ma con un paio di fiammata in ripartenza, griffate dai ragazzi del Sassuolo: sul fondo il piazzato di Frattesi, sul palo il destro da fuori di Scamacca. E' l'occasione più importante del primo tempo, quantomeno prima che Gnabry spari un curva un autentico rigore in movimento.

La formazione di Mancini cresce nello spicchio finale della prima frazione e in avvio di ripresa dà la sensazione di poter colpire la solida retroguardia tedesca. Le prove generali le fa Scamacca che, su cross di Florenzi, non trova la miglior coordinazione aerea per infilare Neuer. Poi Mancini si gioca la carta Gnonto - al debutto in Nazionale - e l'attaccante dello Zurigo si cala subito in partita: sprint sulla destra e scarico a centro area per il comodo tap-in di Florenzi. Vantaggio azzurro puramente illusorio perché la Germania impiega poco meno di tre minuti per tornare in superficie grazie al blitz di Kimmich che firma il definitivo 1-1 al 'Dall'Ara.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

ITALIA-GERMANIA 1-1

MARCATORI: 70' Pellegrini (I), 73' Kimmich (G)

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer 6; Kehrer 5.5, Süle 5.5, Rüdiger 5.5, Henrichs 5.5 (59' Hofmann 5); Kimmich 6.5, Goretzka 6.5 (70' Gundogan 6); Gnabry 5.5 (81' Raum sv), Muller 5 (70' Havertz 5.5), Sané 5 (59' Musiala); Werner 5.5. Ct. Flick.

Arbitro: Jovanovic (SER)

Ammoniti: Pellegrini (I), Florenzi (I), Kehrer (G), Tonali (I), Havertz (G), Werner (G), Cancellieri (I)

Espulsi: -