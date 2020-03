Fino a quando sono sospesi i principali campionati europei?

Dalla Serie A alla Champions League, dalla Premier League alla Liga: ecco quando riprenderanno, almeno in linea teorica, i maggiori tornei europei.

Tutto sospeso. Il calcio, dentro e fuori i confini italiani, si è fermato, stoppato dall'emergenza e della paura del Coronavirus. E in questo momento non è ancora chiaro quando il pallone potrà riprendere a rotolare regolarmente, sia in che nei principali campionati e coppe europee.

Le ultime competizioni a chiudere - momentaneamente, è l'auspicio - sono state , , e . E prima ancora era toccato alla Premier League, oltre naturalmente alla Serie A e alla Serie B.

Ma fino a quando è valida la sospensione dei campionati europei più importanti? Ecco un quadro dettagliato della situazione, sempre tenendo in considerazione che, per tutti, lo stop potrebbe essere ulteriormente prolungato nel caso l'emergenza Coronavirus dovesse permanere.

SERIE A

L'ultimo Decreto del Consiglio dei Ministri è entrato in vigore martedì 10 marzo, dopo che nei giorni precedenti erano state recuperate le gare della ventiseiesima giornata, ed è valido fino a venerdì 3 aprile. La Serie A, almeno in linea teorica, è dunque sospesa fino a quella data e potrebbe riprendere proprio in quel weekend, sabato 4 e domenica 5 aprile.

CHAMPIONS LEAGUE

Sospesa anche la Champions League, solo pochi giorni dopo la disputa della prima tranche degli ottavi di ritorno. Non c'è ancora una data plausibile per quanto riguarda la ripresa della competizione. Certa, naturalmente, anche la cancellazione del sorteggio dei quarti di finale, in programma venerdì 20 marzo.

EUROPA LEAGUE

Il medesimo discorso fatto per la Champions League vale per l'Europa League. Anche la 'sorella minore' della Champions è stata sospesa a tempo indeterminato. Così come il sorteggio dei quarti di finale, anch'esso in programma venerdì 20 marzo.

SERIE B

"La Lega B, in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 'Misure urgenti di contenimento del contagio su tutto il territorio nazionale', comunica la sospensione della Serie BKT e del Campionato Primavera 2 fino al 3 aprile". Questo il comunicato di mercoledì 11 marzo. Alla stregua della Serie A, e sempre in linea puramente teorica, la B potrebbe dunque riprendere il 4 e 5 aprile.

PREMIER LEAGUE

Tra le ultime a tenere aperti i propri stadi ai tifosi, la Premier League ha chiuso i battenti venerdì 13 marzo: anche il massimo campionato inglese si è adeguato alla quarantena generale di circa un mese, annunciando ufficialmente la sospensione delle attività fino a venerdì 3 aprile.

LIGA

La non ha annunciato una data limite, ma solo di "sospendere almeno le prossime due giornate", fermo restando che "tale decisione sarà rivalutata dopo il completamento delle quarantene decretate nei club interessati e altre possibili situazioni che potrebbero sorgere". I prossimi due turni sarebbero stati in programma il weekend del 14-15 e quello del 21-22 marzo. Anche il campionato spagnolo tornerebbe così nel weekend del 4-5 aprile, dopo la pausa per le nazionali.

LIGUE 1

Nessuna data per quanto riguarda la Ligue 1, che ha dunque rinviato la ripresa del campionato a data da destinarsi: "Il board della LFP ha deciso all’unanimità di sospendere tutte le partite di Ligue 1 Conforama e Domino’s Ligue 2 fino a nuovo ordine".

BUNDESLIGA

Ultima a fermarsi, la Bundesliga lo ha fatto solo per una giornata: la ventiseiesima. Turno che si sarebbe disputato nel weekend del 13, 14 e 15 marzo. Martedì 17 è però in programma un'assemblea in cui, con ogni probabilità, lo stop verrà prolungato almeno fino a inizio aprile.