La Ligue 1 si ferma, atteso l'annuncio: PSG campione di Francia

PSG campione di Francia per la nona volta nella sua storia: il titolo verrà assegnato dopo la sospensione definitiva della Ligue 1.

Dopo l'annuncio del primo ministro francese Edouard Philippe sullo stop definitivo della 2019/20, si attendevano soltanto novità in merito alla classifica finale e ai verdetti. Novità che verranno ratificate ufficialmente nel pomeriggio di oggi.

In virtù delle 28 giornate disputate e della graduatoria attuale, il (che però ha giocato 27 partite) sarà ufficialmente campione di per la nona volta della storia: troppi i dodici punti di vantaggio sul secondo che si aggiudica la qualificazione in , così come il che però partirà dai playoff.

Altre squadre

Non solo, per la prima volta dal 1997 il resterà fuori dalle coppe europee mentre Lorient e Lens verranno promosse in Ligue 1. Infine e dovrebbero disputare l' nel caso in cui anche la Coppa di Francia venisse definitivamente cancellata. salvo.

Adesso insomma non resta che aspettare l'ufficialità, attesa entro il pomeriggio. La Ligue 1 si ferma qui.