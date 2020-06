Ligue 1, sospese le retrocessioni: ipotesi 22 squadre per la stagione 2020/21

Il giudice ha convalidato la classifica finale sospendendo le retrocessioni di Ligue 1: prende corpo l'ipotesi a 22 squadre.

Il calcio europeo sta per ripartire: dopo la quasi tutti gli altri campionati stanno tornando in campo, non la , che ha invece deciso in anticipo di terminare la stagione in corso dopo la sospensione dettata dall'emergenza sanitaria.

Dopo gli appelli di , e il giudice nel procedimento sommario ha convalidato la classifica finale del campionato francese, sospendendo però le retrocessioni. L'ultima parola sarà affidata alla LFP, che dovrà quindi trovare la giusta formula per ridisegnare il quadro in vista della prossima stagione.

Se la decisione dovesse essere confermata, la Ligue 1 2020/21 passerebbe a 22 squadre con l'aggiunta di Lorient e Lens, rispettivamente prima e seconda in Ligue 2 allo stato attuale, con buona pace dell'Ajaccio, beffato in quel caso da un solo punto di distacco.

Potrebbe cambiare dunque il format della Ligue 1 con il sospiro di sollievo di Tolosa e Amiens, ultime due della classe, che hanno già dato il via alla festa salvezza.