Finale di Coppa Italia, Alex Sandro non ci sarà: ammonito e squalificato

Il terzino brasiliano è stato ammonito in Juventus-Inter e non sarà a disposizione di Pirlo. Cristiano Ronaldo e il resto dei diffidati presenti.

Una lunghissima serie di diffidati, in virtù del regolamento di Coppa Italia che vede i giocatori rischiare la squalifica alla prima ammonizione presa. Alla seconda, interviene il giudice sportivo. Nelle semifinali del torneo, tanti nomi ad un passo dal saltare la finalissima: che effettivamente dovranno guardare dalla tribuna dell'Olimpico o di San Siro, a seconda di dove si giocherà l'ultimo atto della competizione.

Se l'Inter ha dovuto rinunciare a Lukaku ed Hakimi nella semifinale d'andata di Coppa Italia e a Sanchez e Vidal in quella di ritorno, la Juventus ha dovuto fare i conti con ben dieci elementi della squadra di Pirlo a rischio per la finalissima in virtù delle ammonizioni subite contro Genoa, SPAL e gli stessi nerazzurri.

Alex Sandro, Arthur, Bentancur, Bernardeschi, Chiesa, Cristiano Ronaldo, De Ligt, Demiral, Morata e Rabiot fuori dalla finale di Coppa Italia, in caso di accesso ai danni dell'Inter, con un'ammonizione subita. Destino toccato ad Alex Sandro, che salterà dunque la finale contro una Napoli e Atalanta.

L'Inter dopo aver perso quattro giocatori, due per semifinale, aveva comunque altri nomi a rischio per la finale, ovvero Brozovic, Eriksen, Ranocchia, Skriniar e Young . Il primo ammonito nerazzurro contro la Juventus è stato invece Darmian, che non avrebbe dunque saltato la finalissima alla pari di Perisic, anch'esso destinatario di giallo ma non diffidato.

Brozovic, terzo ammonito nerazzurro in Juventus-Inter, avrebbe invece saltato la finale. Dovrà scontare la squalifica nella prossima gara dell'Inter in Coppa Italia nel 2021/2022.

Pirlo potrà così avere a disposizione per la finale Bentancur, Bernardeschi, Chiesa, Cristiano Ronaldo, De Ligt, Demiral, Morata, Rabiot ed Arthur, quest'ultimo fuori dalla semifinale di ritorno a causa di una forte influenza che ha colpito anche Morata, recuperato però per il Derby d'Italia.

Riguardo la seconda semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Napoli, il discorso è decisamente più contenuto: 'solamente' Ilicic , Malinovskyi tra i bergamaschi e Koulibaly , Lozano e Mario Rui tra gli azzurri potrebbero saltare la finale. Ci sarà sicuramente Romero, difensore di Gasperini che sconta la squalifica nel match di ritorno in quel di Bergamo.