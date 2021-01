Coppa Italia 2020/2021: squalificati e diffidati

Calciatori squalificati e diffidati della Coppa Italia 2020/2021: regolamento e come funziona.

Come funziona il regolamento della Coppa Italia? Rispetto alla è totalmente diverso, specie per quanto riguarda diffidati e squalificati.

In Coppa un calciatore va in diffida dopo un solo cartellino giallo e al secondo scatta già la squalifica per somma di ammonizioni.

Dopo il quarto turno, i cartellini gialli e i diffidati sono stati però azzerati per non favorire le squadre entrate a partire dagli ottavi di finale.

Altre squadre

Questo l'elenco dei calciatori squalificati e diffidati della 2020/2021:

ATALANTA

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

CAGLIARI

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

EMPOLI

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

FIORENTINA

Nessuno

SQUALIFICATI:

Pulgar - 1 turno - Salta

DIFFIDATI:

Nessuno

GENOA

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

INTER

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

JUVENTUS

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

LAZIO

SQUALIFICATI:

Leiva - 2 turni - Salta ed eventuale quarto di finale

DIFFIDATI:

Nessuno

MILAN

SQUALIFICATI:

Donnarumma - Durata della squalifica da stabilire

DIFFIDATI:

Kessié, Tonali

NAPOLI

SQUALIFICATI:

Mario Rui - 1 turno - Salta

DIFFIDATI:

Nessuno

PARMA

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

ROMA

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

SASSUOLO

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

SQUALIFICATI:

Okoli - 1 turno - Salta

DIFFIDATI:

Nessuno

SPEZIA

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno