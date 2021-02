Quando e dove si gioca la finale di Coppa Italia

La 74ª edizione della Coppa Italia è cominciata il 22 settembre 2020. In questa pagina tutte le informazioni sulla finale della competizione.

La Coppa Italia 2020/2021, 74esima edizione della competizione, è iniziata il 22 settembre 2020 e si concluderà il 19 maggio 2021. L'anno scorso ha vinto il Napoli, capace di battere la Juventus nella finalissima, senza tifosi allo Stadio Olimpico di Roma.

In questa pagina tutte le informazioni sulla finale di Coppa Italia dell'edizione 2020/2021.

QUANDO SI GIOCA LA FINALE DI COPPA ITALIA

Partecipano alla finale ovviamente le due squadre che hanno ottenuto la qualificazione dalle semifinali. La finale si svolge in gara unica, mentre le semifinali sono le uniche partite che si giocano su andata e ritorno. Il sorteggio determinerà pro forma la squadra che giocherà la finale in casa.

La finalissima di questa edizione si giocherà il 19 maggio, mercoledì, con orario ancora da definire.

DOVE SI GIOCA LA FINALE DI COPPA ITALIA

Come recita il regolamento della Coppa Italia "in linea di principio allo Stadio Olimpico di Roma, o in altra sede individuata, a suo insindacabile giudizio, dal Consiglio di Lega".

Ebbene, non c'è ancora nessuna ufficialità ma quest'anno dopo tantissime stagioni la finale di Coppa Italia potrebbe tornare a San Siro a Milano, anziché allo Stadio Olimpico di Roma.

L’ultima volta che la finale della Coppa si è giocata a Milano era la stagione 2007/2008, per poi trasferirsi all’Olimpico di Roma fino alla scorsa edizione. Si aspetta un comunicato ufficiale nelle prossime settimane da parte della Lega di Serie A.