Regolamento Coppa Italia: squalificati e diffidati, come funziona

Squalificati e diffidati: il regolamento in Coppa Italia.

Come in ogni coppa che si rispetti, anche in Coppa Italia i cartellini rischiano di pesare tanto. Nell'ambito di una competizione che si sviluppa su un percorso relativamente breve (è possibile arrivare in finale dopo sole quattro gare) è fondamentale evitare di incappare in ammonizioni o espulsioni.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND. Attiva subito il tuo mese gratis!

Il regolamento per le squalifiche della Coppa Italia è diverso rispetto a quello valido in Serie A. La differenza è tutta nel numero di ammonizioni necessarie per far scattare la sanzione. In campionato si incappa nello stop del Giudice Sportivo al quinto, al decimo e al quindicesimo cartellino giallo (soglia oltre la quale gli 'intervalli' vanno a diminuire'). In Coppa Italia la strada verso la squalifica è molto più breve.

SQUALIFICATI E DIFFIDATI COPPA ITALIA

In Coppa Italia la squalifica per accumulo di ammonizioni scatta al secondo cartellino giallo ricevuto nell'arco della competizione. Di conseguenza basta una sola ammonizione per entrare in diffida e rischiare lo stop nel turno successivo. La squalifica è ovviamente automatica in caso di cartellino rosso (diretto o per somma di ammonizioni).

AZZERAMENTO DELLE AMMONIZIONI

Al fine di tutelare le squadre che entrano in gioco a partire dai turni preliminari e per favorire spettacolo e agonismo, limitando al minimo qualunque forma di condizionamento, il regolamento della Coppa Italia prevede l'azzeramento delle ammonizioni dopo i primi quattro turni e i quarti di finale. Tutti i cartellini pendenti dopo le gare dei quarti di finale saranno dunque cancellati: al via delle semifinali non ci saranno giocatori sotto diffida.

DIFFIDATI COPPA ITALIA

Djimsiti, Freuler, Toloi (Atalanta); Benassi, Milenkovic, Pezzella, Veretout (Fiorentina); Gagliardini, Vrsaljko (Inter); Bernardeschi, De Sciglio, Emre Can (Juventus); Kessie e Rodriguez (Milan); Maksimovic, Mario Rui, Ounas (Napoli); Marcano (Roma)