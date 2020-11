Fantacalcio, le ultime: Smalling rischia, Osimhen ko, riecco Spinazzola e Pezzella

Smalling si allena a parte, Osimhen salta Napoli-Milan, Milinkovic-Savic positivo: le ultime di Fantacalcio in vista del weekend di Serie A.

Infortuni, squalifiche e Covid: tutte le ultime novità dalla in chiave Fantacalcio, in vista del ritorno del campionato dopo la pausa delle Nazionali.

Osimhen salta - , Milinkovic-Savic e Lazovic trovati positivi al Covid-19, Sensi accelera il rientro, allarme Smalling, Spinazzola e Pezzella in gruppo: tutte le novità dai campi.

"Victor Osimhen si è sottoposto, presso la clinica di Villa Stuart di , agli accertamenti strumentali e alla valutazione clinica che hanno evidenziato esiti di lussazione anteriore alla spalla destra. Il giocatore ha già cominciato la fisioterapia e verrà valutato quotidianamente". Questo è il comunicato del Napoli sulle condizioni dell'attaccante nigeriano, che domenica sera salterà il big match col Milan.

Brutta tegola per la : la Federazione serba ha infatti annunciato la positività al Covid-19 di Sergej Milinkovic-Savic, ennesimo contagiato nella rosa biancoceleste in un periodo particolarmente travagliato. Il centrocampista non sarà dunque a disposizione di Inzaghi per il match contro il di sabato.

Si avvicina il rientro di Sensi, anche se l' non ha intenzione di forzare i tempi. Come riporta 'Sky Sport', anche oggi l'ex centrocampista del ha svolto una seduta individuale sul campo in un'ottica di riatletizzazione dopo le settimane di stop. Da capire la sua eventuale disponibilità per il match di domenica contro il . Ieri Sensi si era sfogato su Instagram: "Mi fa incazzare non essere riuscito a dare il mio contributo, non aver potuto dare il mio meglio alla società, allo staff, ai nostri tifosi che hanno sempre dimostrato stima nei miei confronti".

Out anche dalla seduta odierna della Roma Chris Smalling, che da un paio di giorni, come scrive la 'Gazzetta dello Sport', si sta allenando a parte a causa di un'intossicazione alimentare. Il centrale inglese è in dubbio per il match contro il .

Se Smalling è in dubbio, ci sono anche buone notizie per la Roma: Leonardo Spinazzola è tornato ad allenarsi in gruppo, così come Carles Perez. Entrambi i giocatori sono a disposizione di Paulo Fonseca per il Parma.

Buone notizie per la : German Pezzella è rientrato in gruppo dopo l'infortunio al piede che lo ha costretto a fermarsi. Il capitano viola, dunque, è pienamente a disposizione di Prandelli e potrebbe tornare in campo già domenica contro il .

Prudenza: questa è la parola d'ordine del Sassuolo per quanto riguarda l'infortunio agli adduttori rimediato da Ciccio Caputo. Il club neroverde non ha nessuna voglia di accelerare i tempi. E così il centravanti, dopo aver dovuto rinunciare alla convocazione in Nazionale, salterà quasi certamente anche l'impegno di domenica in casa del Verona.

Niente Sassuolo per Darko Lazovic, trovato positivo al Covid-19. "Grazie per tutto l’affetto e il calore che mi state dimostrando. Uno stimolo in più, per me, per tornare il prima possibile in campo con il mio . A presto!”, la reazione dell'esterno del Verona.

Mai convocato fino a questo momento a causa di problemi a un ginocchio, Mato Jajalo vede finalmente la luce: "Pieno rientro in gruppo per Mato Jajalo che ha svolto l'intero programma di lavoro insieme ai compagni", ha comunicato l' sul proprio sito ufficiale. L'ultima presenza del centrocampista bosniaco risale a metà luglio.