Osimhen, confermata la lussazione alla spalla: salta Napoli-Milan

Victor Osimhen non dovrà operarsi alla spalla, ma sarà costretto a osservare un periodo di riposo. Mertens prima punta contro il Milan?

Lo avevano intuito un po' tutti, ma ora tutto è confermato: Victor Osimhen salterà il big match tra e . In attesa di capire quando potrà rientrare in campo, dopo l'infortunio in Nazionale che lo ha costretto a rientrare anticipatamente in .

Nel pomeriggio Osimhen si è recato alla clinica Villa Stuart per gli esami del caso, ricevendo la notizia meno sorprendente: come riporta 'Sky Sport', è infatti confermata la lussazione alla spalla destra dell'ex giocatore del .

L'articolo prosegue qui sotto

Osimhen non sarà costretto a operarsi, e questa è la buona notizia. Quella cattiva è che, naturalmente, il centravanti azzurro dovrà osservare un periodo di riposo forzato prima di tornare ad allenarsi e a giocare. Tradotto: salterà almeno la sfida di domenica sera contro il Milan, in attesa di capire con precisione i tempi di recupero.

Altre squadre

La scelta di Gattuso per rimpiazzare Osimhen dovrebbe ricadere sullo spostamento da trequartista a prima punta di Mertens, con Petagna in seconda fila. Un dubbio che l'allenatore del Napoli scioglierà in maniera definitiva nei prossimi giorni.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

Peraltro, rischia di non essere l'unico grattacapo: alla lista degli assenti potrebbero aggiungersi anche Tiemoué Bakayoko, che ieri aveva la febbre alta, e David Ospina, che ha rimediato un problema fisico con la . Più Elseid Hysaj, colpito dal Covid-19. Non il massimo della vita per approcciarsi alla sfida contro la capolista della .