Tegola per la Lazio: Milinkovic-Savic è positivo al Covid-19

Il centrocampista serbo è risultato positivo mentre si trovava con la nazionale serba.

Tegola per la : Sergej Milinkovic-Savic è risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato la federazione serba in un comunicato ufficiale.

Il centrocampista della Lazio non è l'unico a essere stato contagiato all'interno della selezione balcanica: anche Lazovic del , Nikolic e un fisioterapista sono risultati positivi. Nei giorni scorsi era risultato positivo anche Kolarov.

"Il giorno precedente la partita contro la , durante i regolari test per il COVID-19, si è scoperto che altri tre giocatori sono positivi. Si tratta di Sergej Milinković-Savić, Darko Lazović e Đorđe Nikolić. Insieme a loro, anche un fisioterapista. Per quanto riguarda gli altri componenti della Nazionale e dello staff professionale, i risultati sono negativi. Altre squadre Come nel caso di Luka Milivojevic, lo staff medico della Federcalcio serba ha agito immediatamente in conformità con le misure e i protocolli della UEFA e del governo della Repubblica di ,, tutti e tre i membri della squadra nazionale e il fisioterapista hanno lasciato il Centro sportivo di Stara Pazova". Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

Altri problemi in vista per la Lazio, che già da tempo sta gestendo diversi casi all'interno della propria rosa, non ultimo quello di Ciro Immobile. Inzaghi per le prossime sfide perde un altro pezzo da novanta.