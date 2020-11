Quando torna Caputo dall'infortunio agli adduttori

Dopo un mese e mezzo di sprint, Francesco Caputo sta riscontrando le primie difficoltà in questo mese di novembre, a causa di problemi fisici che lo stanno affliggendo. Finora il suo ruolino di marcia è di 5 goal in 6 presenze stagionali.

L'attaccante del è da tempo alle prese con un problema agli adduttori, che si è manifestato prima della partita contro il dell'1 novembre, gara ceh Caputo ha saltato. Poi è rientrato cinque giorni dopo, giocando 77 minuti contro l' , prima di fermarsi nuovamente e non rispondere alla convocazione di Mancini, come comunicato dal club.

"Niente Nazionale per Francesco Caputo. L’attaccante neroverde non ha potuto rispondere alla convocazione del CT Roberto Mancini per un problema muscolare agli adduttori".