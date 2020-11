Fantacalcio, le ultime: Lukaku non ce la fa, torna Zaza, Gunter e Farias ko

Scendono le quotazioni di Romelu Lukaku in vista dell'Atalanta. Positivi Dzeko, Immobile, Leiva e Strakosha. Hateboer e Romero non al meglio.

Niente da fare per il centravanti belga, che nonostante sia stato convocato dal Belgio dovrebbe saltare anche la sfida contro l' : anche oggi ha svolto allenamento differenziato al Suning Center, il che rende quasi impossibile il suo recupero per il match di domenica pomeriggio.

Il timore della si è verificato: secondo 'Repubblica' gli ultimi test a cui si sono sottoposti Ciro Immobile, Lucas Leiva e Thomas Strakosha hanno dato esito positivo. I tre, dunque, salteranno il big match contro la in programma domenica all'ora di pranzo.

Il bosniaco salta - . Lui stesso, con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha annunciato di aver contratto il Covid-19. "Per alcuni giorni sarò costretto a rimanere distante dai miei compagni, ma con la mente e con il cuore starò con loro, a cominciare da domenica: daje ragazzi”.

Anche l'esterno della è positivo al Covid-19, come comunicato dal club viola attraverso il proprio sito ufficiale: "ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività. Il tesserato in questione è Josè Maria Callejon che, asintomatico, è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l'iter previsto dai protocolli sanitari”.

Sia l'olandese che l'argentino hanno recuperato per il e Hateboer è pure sceso in campo, ma i due continuano a non essere nelle migliori condizioni: anche oggi hanno svolto lavoro differenziato, alla pari degli infortunati de Roon e Gosens.

Una novità di giornata riguarda Simone Zaza, che manca dai campi dalla seconda giornata contro l'Atalanta: l'ex bianconero è tornato ad allenarsi assieme al resto della rosa. "In gruppo con i compagni anche Zaza - recita il sito ufficiale del - Seduta personalizzata per Belotti, Bremer e Bonazzoli; lavoro differenziato per Izzo".

L'infiammazione basso addominale rimediata qualche giorno fa non è stata ancora smaltita dall'attaccante blucerchiato, che non è stato incluso nella lista dei convocati per la gara col . Per Gabbiadini "continua il percorso di recupero agonistico sul campo".

Nel si ferma l'ex genoano, già colpito dal coronavirus nelle scorse settimane. Come si legge sul sito gialloblù, "Hellas Verona FC comunica che – dopo gli esami strumentali e le visite specialistiche cui il calciatore si è sottoposto nelle scorse ore – Koray Günter ha riportato una lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore".

Sperava di partire titolare, e invece il brasiliano non è stato nemmeno convocato per la gara contro il : colpa di alcuni fastidi muscolari che lo hanno messo fuori gioco. Out per lo stesso motivo anche il compagno Maggiore.