Inter, attesa per il recupero di Lukaku: il Belgio intanto lo convoca

Romelu Lukaku è stato convocato dal Belgio per le prossime tre sfide in programma. L’attaccante ha saltato gli ultimi impegni con l’Inter.

L’ è stata costretta a giocare le ultime due partite senza quello che è certamente il suo uomo di punta: Romelu Lukaku.

Un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra, ha infatti costretto il bomber belga a saltare prima il in campionato e poi il in . Una doppia assenza che per forza di cose si è fatta sentire e adesso c'è attesa nel capire se sarà possibile un suo recupero per la sfida in programma domenica a Bergamo contro l’.

I prossimi allenamenti daranno evidentemente le risposte definitive che diranno se Lukaku potrà o meno essere considerato di nuovo abile ed arruolato, intano però il 9 nerazzurro è stato già inserito da Roberto Martinez nella lista dei convocati per le prossime sfide del .

📝 Here are the Devils for our last games of 2020 🙌 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/OF04gizLrl — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 6, 2020

I Diavoli Rossi sono attesi da tre partite nelle prossime due settimane: l’amichevole con la e le sfide di UEFA contro e . Il ct belga, evidentemente soprattutto in vista di queste ultime due, vuole poter contare su quello che è un titolare inamovibile nella sua squadra.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Il commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez, si è detto fiducioso riguardo pieno recupero del giocatore.

“Il report medico è positivo. Abbiamo ancora un po’ di tempo a disposizione e siamo certi che sarà pronto”.

Solo pochi giorni fa, parlando ai microfoni di Sky, l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, aveva invitato, in un momento così delicato e con una stagione così compressa, le Nazionali ad essere più comprensive nei confronti dei club.