Repubblica - Immobile, Leiva e Strakosha positivi: niente Lazio-Juve

Immobile, Leiva e Strakosha positivi al Covid-19: i nuovi esami hanno dato l'esito infelice, niente Lazio-Juventus per loro tre.

Pessime notizie per la che, domenica alle 12.30, ospiterà la : all'Olimpico non potranno esserci Ciro Immobile, Lucas Leiva e Thomas Strakosha.

Come riportato da 'la Repubblica', sono loro i tre giocatori risultati positivi al tampone che il club capitolino ha fatto analizzare al Campus Biomedico di .

In precedenza, infatti, l'esito dei test era arrivato dal laboratorio avellinese Futura Diagnostica (di proprietà dell'ex presidente dell'Avellino, Walter Taccone): una negatività che non ha convinto appieno la Procura Federale, con conseguente apertura di un fascicolo sull'operato della società presieduta da Claudio Lotito.

I risultati giunti dal Campus Biomedico - in netta opposizione con il laboratorio irpino - confermano quelli dell'UEFA che aveva fermato Immobile e compagni in occasione delle sfide di contro e , entrambe pareggiate col punteggio di 1-1. Immobile, peraltro, ha giocato parte del secondo tempo del match col , andando anche a segno su rigore in pieno recupero; così come Leiva, inserito nella ripresa.

I tre giocatori non potranno quindi affrontare la Juventus nel 'lunch match' della settima giornata, una tegola dalle proporzioni enormi per Simone Inzaghi che dovrà studiare soluzioni alternative per fermare i campioni d' in carica.