Dzeko positivo al Covid-19: "Non ho sintomi particolari"

L'attaccante della Roma, Edin Dzeko, ha annunciato di essere risultato positivo al Covid-19.

La non potrà contare su Edin Dzeko nella prossima partita di campionato che domenica la vedrà opposta in trasferta al .

Il campione bosniaco infatti, è risultato positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è stato lui stesso attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Ciao a tutti, purtroppo sono positivo al Covid19 e come sapete dovrò rispettare il periodo di quarantena. Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi conoscono, fortunatamente non ho sintomi particolari. Per alcuni giorni sarò costretto a rimanere distante dai miei compagni, ma con la mente e con il cuore starò con loro, a cominciare da domenica: daje ragazzi”.

Dzeko è quindi asintomatico, ma dovrà ovviamente rispettare il periodo di isolamento imposto dai protocolli. La positività lo costringerà anche a saltare i prossimi impegni con la sua Nazionale contro (amichevole), e (UEFA ).

Paulo Fonseca, contro il Genoa, dovrebbe quindi puntare in attacco su Borja Mayoral. L’attaccante arrivato dal nel corso dell'ultima sessione di calciomercato, ha giocato in qui appena 6’ in campionato, ma proprio giovedì sera ha trovato in i suoi primi goal con la maglia della Roma (doppietta al Cluj).

