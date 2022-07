Fabian Ruiz nome caldo per la Juventus: è un'idea a parametro zero per il 2023

Fabian Ruiz è entrato nei pensieri della Juve per la prossima stagione. Difficile, invece, che l'offensiva parta già in questa finestra di mercato.

Un occhio al presente, un altro al futuro. Ed è così che alla Juventus, in attesa che inizi la nuova stagione, lo sguardo è già puntato anche sull'annata successiva, il 2023/24. Con un nome che sta riscuotendo sempre più consensi all'interno della dirigenza bianconera: quello di Fabian Ruiz.

Sì, il metronomo del Napoli è un'idea della Juve. Non per quest'anno: per il prossimo, appunto. Basta dare una rapida occhiata al suo contratto, del resto, per capire come Fabian rappresenti un'opportunità golosa per qualunque grande club, Signora compresa: la data di scadenza recita 30 giugno 2023. Tradotto: si tratta di un potenziale, e lussuoso, colpo a parametro zero.

Piace molto alla Juventus, Fabian Ruiz. Che però non ha intenzione di forzare la situazione, accelerando i tempi. Insomma, vedere lo spagnolo con la maglia della Juventus già nelle prossime settimane, tramite un accordo con il Napoli, è uno scenario improbabile.

Fabian non è una priorità immediata per la Juve. Nemmeno alla luce del recentissimo intoppo che ha coinvolto Paul Pogba, vittima di una lesione al menisco laterale del ginocchio destro durante la tournée americana. Uno stop che complica terribilmente i piani di Max Allegri, desideroso di costruire sul Polpo le fondamenta del centrocampo, ma che non porterà la dirigenza a bussare alla porta del Napoli.

Il profilo più chiacchierato per l'attuale finestra di mercato, del resto, è un altro: Leandro Paredes. Senza dimenticare come il pacchetto di centrocampo della Juve sia piuttosto popolato, anche dopo l'addio di Aaron Ramsey: nell'elenco figurano anche i due Nicolò, Rovella e Fagioli, quest'ultimo autore di un quasi goal da centrocampo nel match d'esordio del precampionato contro i Chivas.

Quanto a Fabian, il Napoli ha da tempo il coltello dalla parte della lama, non del manico. Costretto com'è a convivere con una situazione delicatissima, tra i rimanenti 12 mesi previsti nel contratto del giocatore e la mancata volontà di quest'ultimo di rinnovarlo. La Juventus, per il momento, osserva. Ma è un'idea che, nei prossimi mesi, potrebbe prendere sempre più corpo.