Ramsey lascia la Juventus: ufficiale la risoluzione del contratto del gallese

Con un post sui social il club bianconero ha comunicato l'addio ufficiale del centrocampista, arrivato nel 2019 dopo l'esperienza all'Arsenal.

E' ufficialmente finita l'avventura di Aaron Ramsey alla Juventus: il centrocampista gallese e il club bianconero si separano definitivamente.

A comunicarlo tramite un post sui social proprio la "Vecchia Signora", che ha precisato che si tratta di risoluzione consensuale del contratto.

"Ufficiale la risoluzione consensuale del contratto che legava Aaron Ramsey alla Juventus".

In bocca al lupo, @aaronramsey! pic.twitter.com/xiTr5GRcFv — JuventusFC (@juventusfc) July 26, 2022

Termina dunque un rapporto che durava dal 2019, da quando, cioè, il centrocampista si è liberato dall'Arsenal per trasferirsi a Torino e giocare in Serie A.

Per lui, però, non un'esperienza fortunata quella in bianconero, caratterizzata da tanti, tantissimi infortuni, da un rendimento ben al di sotto delle aspettative e da 69 presenze totali, con 6 reti all'attivo.

Non rientrando nei piani di Massimiliano Allegri, nella scorsa stagione, Ramsey è stato poi ceduto in prestito ai Rangers, ritrovando, al netto della forma fisica, quel pizzico di continuità e quelle prestazioni che gli avevano permesso di farsi notare ai Gunners.

A Glasgow, però, non lo ricordano con il sorriso: schierato da Giovanni Van Bronckhorst a pochi minuti dai calci di rigore in finale di Europa League, il gallese ha fallito il tiro dal dischetto, consegnando di fatto il trofeo all'Eintracht Francoforte.

Tornato alla Juventus il futuro di Ramsey è sembrato sin da subito scritto: cessione o accordo per un'uscita indolore. Alla fine si è giunti alla risoluzione, con i saluti finali del club bianconero.

Un periodo non troppo positivo, quindi, per il centrocampista gallese, che però può consolarsi con le prestazioni con la Nazionale, con cui ha conquistato la qualificazione ai Mondiali in Qatar.