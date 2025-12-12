Dove vedere Parma-Lazio in diretta tv e streaming?

Ne ha 14 il Parma, vittorioso settimana scorsa contro il Pisa e capace di risalire dalla zona più calda della classifica.

Sono 19, invece, i punti della Lazio, reduce dal pari interno col Bologna e a caccia di un successo che possa rimettere Zaccagni e compagni a contatto con la zona Europa.

Arbitrerà Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Parma-Lazio in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Parma e Lazio verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Parma-Lazio in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN

Parma-Lazio: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Ennio Tardini

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La gara fra Parma e Lazio, valida per la 15esima giornata di Serie A Enilive, si giocherà sabato 13 dicembre, allo stadio Ennio Tardini, con fischio d’inizio ore 18:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Parma

Cuesta ritrova Troilo: l’argentino ha scontato la squalifica e sarà al centro della difesa a 3 con Delirato e Valenti. Inamovibile Benedyczak, certo del posto a fianco di Pellegrino, mentre andrà in panchina Patrick Cutrone.

Notizie sulla Lazio

L’infortunio di Isaksen rilancia Cancellieri nel tridente con Castellanos e Zaccagni. Solito duello fra Pellegrini e Tavares per il ruolo di esterno difensivo, mentre scalpita per tornare dal primo minuto Patric.

Forma

Due vittorie nelle ultime tre partite per il Parma, reduce da un buon momento di forma. La Lazio, invece, deve ritrovare un successo che le manca dal 23 novembre, quando superò all’Olimpico il Lecce.

Partite tra le due squadre

Gli ultimi tre incontri hanno prodotto un bilancio in perfetto equilibrio: una vittoria per il Parma, una per la Lazio e un pari.

Classifica

La Lazio è decima: 19 i punti conquistati dalla truppa biancoceleste fino a qui, -5 dal Como che occupa il sesto posto e l’ultima posizione europea utile. Il Parma, invece, ne ha 14, è quindicesimo a +4 sulla zona retrocessione.