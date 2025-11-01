Dove vedere Napoli-Eintracht Francoforte in diretta TV e streaming?

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il Napoli torna a concentrarsi sul suo cammino europeo e dunque sulla Champions League. La compagine partenopea, che nell’ultima uscita nel torneo è incappata nella pesante sconfitta per 6-2 sul campo del PSV, nella quarta giornata della ‘Fase Campionato’ affronterà l’Eintracht Francoforte.

Una sfida fondamentale per i campioni d’Italia che sin qui, nella massima competizione europea, hanno raccolto tre punti in altrettante partite. Tra le mura amiche del Maradona, contro una squadra che ha gli stessi punti ma che nelle ultime due partite è stata travolta prima dall’Atletico Madrid e poi dal Liverpool (un doppio 5-1), servirà fare bottino pieno per rilanciarsi in ottica qualificazione agli ottavi di finale.

In questa pagina, tutte le informazioni su dove vedere Napoli-Eintracht Francoforte, gara che si giocherà martedì 4 novembre con calcio d’inizio programmato alle ore 18,45.

Dove vedere Napoli-Eintracht Francoforte in diretta: canale tv e streaming

Sarà Sky a garantire la diretta televisiva di Napoli-Eintracht Francoforte: i canali di riferimento per gli appassionati che vorranno seguire il match del Maradona saranno Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 253).

Come di consueto, sarà possibile seguire la sfida anche in diretta streaming: gli abbonati Sky potranno farlo utilizzando il servizio SkyGo, ma c’è anche l’opzione NOW, sia attraverso sito che app, ancora una volta in abbonamento.

Chi presenterà e racconterà Napoli-Eintracht Francoforte:

Telecronista e seconda voce: Stefano Borghi e Luca Marchegiani

Come guardare ovunque con una VPN

Napoli-Eintracht Francoforte: data e orario del fischio d'inizio

Champions League - Champions League Diego Armando Maradona

Napoli-Eintracht Francoforte: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Napoli e Eintracht Francoforte

Il Napoli si è rialzato dopo la batosta di Eindhoven, superando in sequenza l'Inter nello scontro diretto e poi il Lecce, anche se il Como lo ha fermato sullo 0-0 al Maradona. Gli uomini di Conte, ancora una volta, sono in corsa per lo Scudetto.

Sabato l'Eintracht ha invece pareggiato 1-1 in casa dell'Heidenheim nella nona giornata di Bundesliga: fin qui ha vinto 4 partite, ne ha pareggiate 2 e perse 3 ed è in corsa per un posto in Europa.

Ultimi risultati

Precedenti

NAP Ultime 2 partite SGE 2 Vittorie 0 Pareggi 0 Vittorie Napoli 3 - 0 Francoforte

Francoforte 0 - 2 Napoli 5 Goal segnati 0 Partite con più di 2,5 gol 1/2 Entrambe le squadre a segno 0/2

Classifica