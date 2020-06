Dove vedere Juventus-Milan in tv e streaming

(C) Getty Images

(C) Getty Images

Juventus e Milan si giocano l'accesso in finale di Coppa Italia: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

e fanno ripartire il pallone di casa nostra. A riaprire le danze ci pensa la prima delle due semifinali di Coppa Italia, che mette in palio un posto nella finalissima di Roma del 17 giugno.

Si riparte dalla sfida d'andata disputata a San Siro lo scorso 13 febbraio, dove la Juventus grazie a un calcio di rigore di Cristiano Ronaldo allo scadere riuscì a riacciuffare il Milan passato in vantaggio con Rebic (1-1 il finale).

I rossoneri, se vorranno volare in finale di Coppa , nel return match con la avranno dunque l'obbligo di vincere o pareggiare dal 2-2 in su. Qualora al 90' il punteggio dovesse essere di 1-1, si andrà ai calci di rigore (i supplementari dovrebbero essere aboliti).

Altre squadre

Juventus-Milan è la prima semifinale di , mentre l'altra partita con cui si completerà il programma e verrà composto l'incrocio con cui si assegnerà il trofeo all'Olimpico, è quella tra e prevista sabato 13 giugno.

La Juventus, nell'edizione 2019/2020 del torneo, è entrata in gioco agli ottavi e ha eliminato e ; il percorso del Milan, iniziato insieme a quello dei bianconeri, l'ha visto sbarazzarsi di e .

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-MILAN

Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, si gioca venerdì 12 giugno 2020 all'Allianz Stadium di Torino: l'orario del fischio d'inizio della gara, ancora in attesa di ufficializzazione, dovrebbe essere quello delle 21:00.

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN IN TV E STREAMING

Il match tra Juventus e Milan sarà visibile in diretta sulla Rai, più precisamente Raiuno: l'emittente di stato, detiene i diritti in esclusiva della Coppa Italia. Ampio prepartita dalle 19:30 su RaiSport HD (canale 57 del digitale terrestre; canale 227 del decoder Sky).

La sfida dello Stadium, inoltre, sarà disponibile in tramite RaiPlay, il servizio offerto dalla Rai visibile tramite PC, smartphone e tablet scaricando l'app ufficiale o collegandosi al sito www.raiplay.it.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-MILAN

Sarri dovrebbe affidare a Buffon (portiere di Coppa) i pali della Juve, con Cuadrado favorito su Danilo a destra e De Ligt al fianco di Bonucci nel cuore della retroguardia. Alex Sandro sull'out mancino, Bentancur scalza Pjanic e si prende la regia con Khedira e Matuidi mezzali. In attacco, tridente Douglas Costa-Dybala-Cristiano Ronaldo (Higuain è ko).

L'articolo prosegue qui sotto

Defezioni pesanti per Pioli, che dovrà rinunciare agli squalificati Castillejo, Ibrahimovic e Theo Hernandez (lo svedese tra l'altro è anche infortunato): si va verso un Miilan 'ad albero di Natale', con Rebic terminale avanzato sostenuto da Paquetà e Calhanoglu. In mediana Kessiè, Bennacer e Bonaventura, a destra in difesa Conti con Calabria a sinistra e Kjaer-Romagnoli a protezione di Donnarumma.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

MILAN (4-3-2-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessiè, Bennacer, Bonaventura; Paquetà, Calhanoglu; Rebic. All. Pioli.