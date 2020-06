DIRETTA: Juventus-Milan LIVE! Formazioni ufficiali

Sarri non convoca Demiral, Chiellini, Ramsey e Higuain: in avanti fiducia a Douglas Costa nel tridente con Dybala (vero e proprio spauracchio del Milan) e Ronaldo. Pjanic in cabina di regia con Bentancur e il diffidato Matuidi ai lati, Danilo in pole su Cuadrado per agire da terzino destro. Buffon tra i pali, ulteriore riposo per Szczesny.

Pioli senza gli squalificati Hernandez, Castillejo e Ibrahimovic: attacco obbligato con Rebic unico punto di riferimento offensivo, supportato da Paquetá, Bonaventura e Calhanoglu sulla trequarti. Kessié e Bennacer in mediana, Kjaer in coppia con Romagnoli al centro della difesa. In porta Gianluigi Donnarumma, chiamato a riscattare la prestazione horror offerta il 9 maggio 2018.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessié, Bennacer; Paquetá, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. All. Pioli.