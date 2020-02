Milan-Juventus 1-1: Ronaldo e il VAR salvano i bianconeri al 90'

Finisce 1-1 l'andata della semifinale di Coppa Italia tra Milan e Juventus: la sblocca Rebic, poi l'espulsione di Hernandez e il pari di Ronaldo.

E' 1-1 nell'andata di semifinale di Coppa tra e a San Siro. Una partita intensa, col VAR protagonista nel goal che permette ai bianconeri di evitare la sconfitta proprio sul gong.

Sarri schiera a sorpresa uno speculare 4-4-2 con Cuadrado e Matuidi esterni di centrocampo, Ronaldo e Dybala di punta. L'esperimento non porta però i frutti sperati e il Milan nei primi cinque minuti bussa già tre volte alla porta di Buffon, titolare al posto di Szczesny,

La manovra dei rossoneri è più fluida e sfocia soprattutto sulla fascia destra con il solito Hernandez e Rebic a buttarsi negli spazi. La più grande occasione per il Milan capita sui piedi di un inaspettato Calabria, che calcia dal limite dell'area sugli sviluppi di un angolo e chiama Buffon al grande intervento.

Altre squadre

L'unica vera palla goal per la arriva soltanto al 36', con un destro tagliente di Cuadrado respinto in tuffo da Donnarumma. Prima dell'intervallo arrivano però due pessime notizie per il Milan: Ibrahimovic ed Hernandez vengono ammoniti ed erano entrambi diffidati. Salteranno dunque la semifinale di ritorno.

Il Milan non ci pensa e parte forte anche nel secondo tempo, ma di fronte a un Rebic lanciato a rete ci si mette ancora un muro di nome Buffon. La Juventus risponde con un tiro alto di Cuadrado e una bella azione innescata da una magia di Dybala, dissinnescata dall'uscita bassa di Donnarumma sul cross di De Sciglio indirizzato a Matuidi.

La partita la fa comunque il Milan e superata l'ora di gioco arriva il meritato vantaggio per i rossoneri. Ibrahimovic non arriva sul cross di Castillejo, ma Rebic sì e stavolta per Buffon non c'è nulla da fare. San Siro è in estasi.

Sarri corre ai ripari inserendo Higuain al posto di De Sciglio, con conseguente passaggio al 4-3-1-2, ma del Pipita si ricorda solo il momento dell'ingresso in campo, accompagnato dai fischi assordanti di tutto San Siro. La Juve fatica a rendersi pericolosa anche dopo l'espulsione di Hernandez per doppia ammonizione, ma a due minuti dalla fine arriva la svolta.

Ronaldo si lancia in mezza rovesciata e colpisce il braccio di Calabria. L'arbitro Valeri va a controllare il Var ed assegna il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta un glaciale Cristiano Ronaldo, che batte Donnarumma con una conclusione forte e centrale.

IL TABELLINO

MILAN-JUVENTUS 1-1

Marcatori : 62' Rebic (M), 90' Ronaldo (J)

MILAN (4-4-2): Donnarumma 6; Calabria 6, Kjaer 6.5, Romagnoli 6.5, Hernandez 5.5; Bennacer 7, Kessié 6; Castillejo 6.5 (80' Saelemaekers sv), Calhanoglu 6 (86' Paquetà sv), Rebic 7 (74' Laxalt sv); Ibrahimovic 6.5. Allenatore: Pioli

JUVENTUS (4-4-2): Buffon 7; De Sciglio 5 (69' Higuain 5.5), Bonucci 5.5, De Ligt 5.5, Alex Sandro 5; Ramsey 5 (63' Bentancur 5.5), Pjanic 5, Matuidi 4.5 (73' Rabiot 6); Cuadrado 5.5, Dybala 6.5, Ronaldo 6.5. Allenatore: Sarri

Arbitro : Valeri

Ammoniti: Ibrahimovic, Ramsey , Hernandez, Kessié, Castillejo, Calabria

Espulsi: Hernandez