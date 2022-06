L'Italia sfida la Germania nella gara d'esordio di Nations League: tutte le informazioni su dove vedere la partita in tv e streaming.

Dopo la Finalissima malamente persa contro l'Argentina, l'Italia prosegue il proprio tour de force di giugno ospitando la Germania. Si tratta della prima partita del cammino azzurro in Nations League, in un girone che comprende anche Inghilterra e Ungheria.

La Nazionale di Mancini sta faticosamente tentando di riprendersi dall'eliminazione dalla fase finale dei prossimi Mondiali, la seconda di fila, arrivata dopo la sconfitta rimediata a marzo contro la Macedonia al Barbera di Palermo. La Germania, invece, si è qualificata per il Qatar dopo aver vinto il proprio girone di qualificazione.

Dopo aver sfidato la Germania, il cammino dell'Italia proseguirà con altre tre partite in dieci giorni: gli azzurri se la vedranno in sequenza con l'Inghilterra, con l'Ungheria e ancora con la Germania, sempre per i gironi della Nations League.

Di seguito le informazioni utili su dove vedere Italia-Germania in tv e streaming e sulle formazioni della partita.

QUANDO SI GIOCA ITALIA-GERMANIA

Italia-Germania, gara valida per il girone 3 della Nations League, si giocherà allo stadio Dall'Ara di Bologna mercoledì 4 giugno 2022. Calcio d'inizio fissato per le ore 20.45.

DOVE VEDERE ITALIA-GERMANIA IN TV E STREAMING

Italia-Germania sarà visibile in diretta tv gratis e in esclusiva su Rai 1, che detiene i diritti delle partite della Nazionale azzurra.

Sarà possibile vedere Italia-Germania anche in diretta streaming, gratis, accedendo a Rai Play: sarà sufficiente o collegarsi con il sito tramite pc, smartphone o tablet, oppure scaricare l'app sempre su uno dei propri dispositivi mobili.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Saranno Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro a raccontare Italia-Germania in diretta tv e streaming per la Rai.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-GERMANIA

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Bernardeschi, Belotti, Pellegrini. Ct. Mancini

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Gundogan, Goretzka; Havertz, Muller, Sané; Werner. Ct. Flick