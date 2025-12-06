Dove vedere Arzignano-Inter U23 in tv e streaming: canale, orario, formazione

Lunch match per Arzignano e Inter U23. Allo stadio Tommaso Dal Molin va in scena la sfida fra i giallocelesti e i giovani nerazzurri.

L’Inter U23 è sesta in classifica, ma reduce da un periodo non troppo positivo, con due ko fra Serie A e Coppa Italia e un pari nelle ultime tre.

L’Arzignano, invece, ha ottenuto 4 punti nelle ultime due gare e vuol risalire la classifica ulteriormente dopo aver lasciato alle spalle la zona playout.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Arzignano-Inter U23 in diretta? Canale TV e diretta streaming

• Sky Sport

• Sky Go

• NOW

Arzignano-Inter U23 verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Sarà possibile seguire Arzignano-Inter U23 anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN

Arzignano-Inter U23: ora di inizio

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La gara fra Arzignano e Inter U23, valida per la 17esima giornata del girone A di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 7 dicembre, allo stadio Tommaso Dal Molin, con fischio d’inizio ore 12:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sull'Arzignano

Arzignano in serie positiva: vittoria contro il Renate e pari con la Dolomiti Bellunesi nelle ultime due uscite di campionato. Sono 2 i punti di vantaggio dei veneti sulla zona playout, mentre 3 le lunghezze che separano dalla zona playoff.

Notizie sull'Inter U23

L’Inter U23 vuol cancellare il periodo negativo, iniziato con l’eliminazione contro il Renate in Coppa Italia e proseguito nei match contro Pro Vercelli e Dolomiti Bellunesi in campionato. Nerazzurri sesti alla viglia di questo turno di campionato, a -4 dal secondo posto occupato da Brescia e Lecco,

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica