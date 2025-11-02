Pubblicità
Serie C
team-logoLecco
5 - 1
FIN
team-logoArzignanoChiampo
L. Sipos 14'M. Frigerio 20'M. Kritta 26'N. Zanellato 40'A. Galeandro 68'
A. Mattioli 30'
(INT 4-1) (FIN 5-1)

Lecco vs ArzignanoChiampoRisultati e statistiche,