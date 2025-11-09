Pubblicità
Pubblicità
Serie C
team-logoInter U23
1 - 2
FIN
team-logoLR Vicenza
I. Kamate 50' (rig)
A. Capello 31'D. Stueckler 87'
(INT 0-1) (FIN 1-2)

Inter U23 vs LR VicenzaRisultati e statistiche,