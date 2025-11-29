Pubblicità
Pubblicità
Serie C
team-logoRenate
1 - 2
FIN
team-logoArzignanoChiampo
O. Karlsson 52'
F. Toniolo 2'M. Minesso 70'
(INT 0-1) (FIN 1-2)

Renate vs ArzignanoChiampoRisultati e statistiche,