Dane Scarlett: il "fenomenale" talento del Tottenham che può far dimenticare Kane

A 17 anni è già diventato il giocatore più giovane ad esordire in Premier League con il Tottenham, lanciato da Mourinho.

Da quando si è imposto nell’academy del Tottenham ormai una decade fa, Harry Kane è diventato uno dei numeri 9 più completi, forti e temuti di tutto il panorama mondiale. La sua capacità di trovare il goal da ogni angolo, con ogni piede è probabilmente unica nel calcio moderno.

Non è una sorpresa che lo scorso anno sia stato il giocatore a totalizzare più goal e assist sommati di tutta la Premier League e nemmeno che si parli di cifre mostre quando viene accostato a un possibile trasferimento, per esempio, al Manchester City.

I tifosi degli Spurs dovranno fare i conti con la delusione di un suo possibile addio, ma possono già consolarsi guardando al futuro. In casa Tottenham c’è infatti un altro giovane attaccante che, come aveva fatto Kane, si sta imponendo e punta a diventare una star dell’Inghilterra.

C’è molta responsabilità sulle spalle di Dane Scarlett, che ha compiuto 17 anni lo scorso marzo, ma ha già giocato tre partite da professionista. Se potesse davvero confermare anche a livello pro ciò che a fatto nelle giovanili, Tottenham e Inghilterra potrebbero davvero avere un altro super talento tra le mani.

“Se tutto va come deve, Dane Scarlett diventerà fenomenale”, aveva dichiarato José Mourinho al ‘Times’ parlando del futuro della nazionale inglese dopo Euro 2020. Lo Special One se n’è accorto nei pochi mesi trascorsi agli Spurs, ma chi è nel club da più tempo di lui è ben cosciente del potenziale del ragazzo.

Nato a Hillingdon, zona ovest di Londra, Scarlett è entrato nel settore giovanile degli Spurs a 6 anni. Si è diviso tra il campo e la Harefield Academy, una scuola che offre borse di studio ai giovani calciatori. Ci è passato anche Jadon Sancho quando era un giocatore del Watford.

Scarlett ha scalato le categorie fino ad arrivare a giocare con l’Under-18 a soli 15 anni. Un serio infortunio al ginocchio, con conseguente operazione, ha rallentato la sua corsa nel novembre 2019. Un duro colpo da digerire per un giocatore nel pieno del suo sviluppo.

I più grandi talenti del mondo su NXGN:

Scarlett, comunque, aveva tanta voglia di tornare e non perdere tempo. Così al suo rientro è subito stato aggregato alla prima squadra nel precampionato, prima di tornare in Under-18.

Dopo 12 goal e 4 assist nelle prime 11 partite della stagione 2020/21 - compreso un poker al Southampton e una tripletta al Crystal Palace - è arrivato anche il suo esordio tra i professionisti in Europa League, contro il Ludogorets. A 16 anni e 247 giorni è diventato il più giovane esordiente nella storia del club.

Il record è durato poco, visto che il suo compagno Alfie Devine poche settimane dopo se lo sarebbe preso in FA Cup, diventando anche il marcatore più giovane del club. A Scarlett è rimasto comunque il primato di più giovane esordiente in Premier League. A febbraio 2021 ha giocato contro il West Bromwich a 16 anni e 320 giorni.

"L’esordio di Scarlett deve significare molto per l’academy perché il ragazzo ha solo 16 anni, ma significa tanto anche per me perché volevo farlo giocare in Premier League, perché so che diventerà importante nei prossimi anni”, aveva detto Mourinho a ‘BBC Radio 5 Live’ dopo averlo fatto esordire.

E non è stata l’unica volta in cui il portoghese ha parlato del talento classe 2004.

“È un gioiello, un giocatore con un potenziale incredibile, ha lavorato tante volte con la prima squadra e ha una personalità diversa dagli altri. Credo che nella prossima stagione sarà fisso in prima squadra, ha tantissimo talento. Spero vada tutto bene per lui, è un attaccante, un ‘nove’, ma l’ho fatto giocare anche partendo dagli esterni, come Rashford. Ha un talento immenso. Spero che nulla gli impedisca di esprimerlo. Deve avere i piedi per terra e la testa sulle spalle”, ha affermato a ‘BT Sport’.

Quest’anno non sarà Mou a determinare se Scarlett sarà o meno in prima squadra. Di certo Espirito Santo, il nuovo tecnico degli Spurs, ha notato i numeri della scorsa stagione di Scarlett: 25 goal in 24 partite tra Under-18 e Under-23. Compresa la cinquina al Newport in FA Youth Cup.

🤯 17. years. old. 🤯



Today, @DScarlett09 scored his first senior goal for Spurs! ⭐️ pic.twitter.com/9KzVRHSrSn — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 17, 2021

Il classe 2004, parte delle nazionali giovanili inglesi, ha già iniziato a mettersi in luce il estate e non ha deluso le aspettative: è già andato in goal in amichevole contro il Leyton Orient. E ora sogna la Premier League.

Con la situazione Kane ancora in bilico (anche se Espirito Santo ha dichiarato che sarà a disposizione), Scarlett potrebbe trovare altri minuti in campo, anche se non dall’inizio.

“È un finalizzatole naturale, ha una dote che normalmente non si insegna - ha dichiarato l’ex capitano degli Spurs Ledley King alla tv ufficiale del club - Ha occhio per il goal, sa come arrivare in area, ha due grandi piedi, sa calciare con entrambi. Ha grandi attributi”.

Sembrerebbe di fatto una descrizione di Harry Kane. Ed è per questo che molti credono che Scarlett potrebbe essere il suo sostituto ideale nel Tottenham. Certo, ad oggi Kane sembra insostituibile, ma la speranza in futuro è che un suo addio sarà attutito dalla crescita di un nuovo grande numero nove al Tottenham.