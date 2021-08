Sam Edozie: la stella del pre-campionato del Manchester City che ha impressionato Guardiola

L'esterno 18enne, che è arrivato al City nel 2019 dal Chelsea, ha segnato in tutte le amichevoli che precedono l'inizio della stagione 2021-2022.

Il programma estivo del Manchester City ha offerto ai giovani giocatori del club un'occasione d'oro per catturare l'attenzione di Pep Guardiola.

Con la maggior parte delle stelle della squadra in vacanza dopo gli impegni con le nazionali, chi ha iniziato il ritiro estivo in quel di luglio ha condiviso il campo con un gruppo di promettenti giovani provenienti da uno dei vivai più floridi d'Europa.

E se per alcuni alcuni il salto in prima squadra può rappresentare un problema, altri sono in grado di emergere sin da subito in mezzo a compagni di squadra molto più esperti e navigati.

Per l'esterno Sam Edozie, la strada intrapresa è stata decisamente la seconda, con il giovane che ha sfruttato appieno l'opportunità che gli è stata concessa nel corso dell'ultimo mese.

Il 18enne è stato una delle stelle del precampionato del City, avendo segnato in tutte e tre le partite amichevoli, in attesa dello scontro del Community Shield di sabato contro il Leicester City allo stadio di Wembley. Edozie ha iniziato la sua estate segnando il secondo goal nella vittoria per 2-0 sul Preston North End dopo essere subentrato dalla panchina al termine dell'intervallo. Ha poi proseguito partendo da titolare nelle successive sfide contro Barnsley e Blackpool, e segnando il primo goal in entrambe le partite, con delle finalizzazioni intelligenti che fanno pensare che abbia il potenziale per inserirsi in una squadra di Guardiola.

Entrambi i goal sono arrivati con incursioni dall'ala - convergendo dalla fascia verso il centro - in quella che è diventata una mossa tipica di Raheem Sterling, e ha contribuito a trasformare il nazionale inglese in uno dei marcatori più forti e importanti del City.

Dal canto suo, Edozie ha beneficiato del lavoro fatto con l'ex allenatore del Manchester City Under 18, Carlos Vicens, attuale membro dello staff di Guardiola, e tecnico in grado di rispecchiare il tipo di stile di gioco caratteristico delle squadre catalane.

"Come tutti i giovani talenti con una qualità speciale - un ragazzo che entra in area con l'intenzione di far goal - è importante per le ali" ha detto Guardiola dopo la prestazione di Edozie contro il Blackpool, nell'ultima amichevole estiva. "È un giovane incredibile, ha un buon ritmo. Bisogna essere pazienti con lui. Via via che mette minuti, gioca bene e questo è importante".

Edozie ha fatto buoni progressi nell'accademia del City da quando è arrivato dal Millwall a 16 anni nel 2019. È stato uno dei membri più giovani della squadra che ha vinto la FA Youth Cup 2020 e la scorsa stagione ha diviso il suo tempo tra gli U23 e gli U18, con entrambe le squadre che hanno vinto i rispettivi scudetti.

La sua ascesa non è passata inosservata nemmeno all'Inghilterra, con l'ex allenatore dell'Under 18 Kevin Betsy che gli ha regalato il debutto nella vittoria per 2-0 sul Galles a marzo, anche se rimane idoneo a rappresentare anche la Nigeria.

Edozie ha ammesso che non è stata una decisione facile per lui allontanarsi dalla sua casa di Lewisham, nel sud di Londra, in così giovane età, ma la sua carriera sta sicuramente andando nella giusta direzione. "È una di quelle stagioni che non dimenticherai mai", ha detto a proposito della stagione 2020-21.

"Farò tesoro di questo e guarderò indietro ai nostri successi. Sono venuto al City cercando di vincere trofei, quindi vincerne tre in una stagione è fantastico. Passare da Londra a Manchester non è stato facile, ma amo il mio calcio e sono molto felice di essermi trasferito".

Edozie ha avuto l'opportunità di rimanere a Londra, con il Chelsea che ha cercato disperatamente di far firmare l'ala di talento in vista dell'addio al Millwall. Nonostante abbia fatto un giro nel campo di allenamento di Cobham, casa dei Blues e abbia incontrato i giocatori della prima squadra, ha invece scelto di unirsi al City con un accordo del valore di 800.000 euro iniziali, anche se la quota finale potrebbe salire ad oltre 1 milione a seconda dei suoi progressi.

Edozie ha avuto diverse squadre interessate dalla Germania, con diversi club della Bundesliga che hanno monitorato il suo sviluppo al Millwall, ma sta crescendo bene a Manchester, pronto a debuttare. L'ex attaccante del City Paul Dickov è rimasto decisamente impressionato dopo le accattivanti prestazioni di Edozie in pre-stagione, paragonandolo a un'altra ala già presente nel club.

"C'è un po' di Riyad Mahrez in lui quando prende la palla. Mescola le cose e non è prevedibile" ha detto al sito ufficiale del City. "Un minuto c'è e poi non c'è più. Fa sempre impazzire ogni terzino". Tra i confronti con Sterling e Mahrez, altri hanno tracciato somiglianze con il nazionale tedesco Leroy Sane, che ha lasciato il City la scorsa estate.

Il ritmo di Edozie e la capacità di trascinare i terzini fuori dalla fascia laterale, oltre allla possibilità di tagliare all'interno, ricordano sicuramente l'ala del Bayern Monaco. Mentre Sane è partito, il City ha ancora molte opzioni sulle fasce, con Mahrez, Sterling, Ferran Torres, oltre a Phil Foden, Bernardo Silva e il nuovo arrivato Jack Grealish.

Edozie, quindi, dovrà essere paziente per trovare spazio, piuttosto che diventare irrequieto come hanno fatto Jadon Sancho e Jayden Braaf prima di lui. Continuerà il suo sviluppo al City negli U23 in questa stagione, sotto l'attenta cura del nuovo allenatore Brian Barry-Murphy, arrivato al club dopo aver lasciato il suo ruolo di manager del Rochdale.

Ma non c'è dubbio che sia un giocatore su cui Guardiola valuterà attentamente dopo le sue esibizioni in pre-stagione. L'estate è tutta una questione di cogliere le opportunità: Edozie lo sa.