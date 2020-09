Consigli Fantacalcio Serie A 2020/2021: chi prendere all'asta

Chi prendere all'asta del Fantacalcio 2020-2021: i consigli sui migliori portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti da comprare.

Chi prendere all'asta del Fantacalcio? Quali giocatori comprare? Domande difficili alle quali proviamo a dare una risposta.

In questa pagina troverete infatti tutti i consigli, ruolo per ruolo, su quali sono i giocatori migliori da prendere all'asta iniziale del Fantacalcio.

PORTIERI ASTA FANTACALCIO

I portieri da prendere all'asta del fantacalcio.

Altre squadre

In prima fascia ci sono tre portieri: Handanovic , Szczesny e Donnarumma . La sloveno dell' è stato il portiere meno battuto dell'ultima stagione di , con 36 goal subiti, e punta a ripetersi. Szczesny rimane comunque una certezza, anche in una in odore di rivoluzione. Potrebbe a sorpresa andar via a un prezzo decisamente inferiore rispetto agli scorsi anni. Approfittatene, nel caso.

Voti alti e bonus da pararigori per Donnarumma, quarto nella classifica dei portieri meno battuti della Serie A nello scorso campionato. Al terzo posto c'è Strakosha , ma occhio alla competizione del nuovo arrivato Pepe Reina. L'albanese resterà il titolare, ma non prenderli entrambi potrebbe rivelarsi un grosso rischio. Il pacchetto , con Gollini titolare, si può prendere a un prezzo sicuramente conveniente.

Attenzione ai casi Pau Lopez e Meret , la loro titolarità è forte rischio. Per lo spagnolo della si è parlato anche di possibile cessione, mentre a per l'italiano c'è concorrenza di Ospina che parte avanti nelle gerarchie. Cosa fare quindi? Per prima cosa evitare di prenderli senza i rispettivi sostituti. Pau Lopez va necessariamente con Mirante , Meret invece con Ospina. Se invece siete amanti delle combinazioni, consultate la nostra griglia portieri per scoprire i migliori abbinamenti casa-trasferta. Cragno-Musso e Dragowski-Skorupski sono per esempio due perfect match.

DIFENSORI DA PRENDERE AL FANTACALCIO

I difensori da prendere all'asta del fantacalcio.

Due sono i nomi per cui vale la pena fare una spesa grossa: Theo Hernandez e ovviamente Robin Gosens. Il rendimento della scorsa stagione parla per loro. Bonus da centrocampisti in difesa, una manna dal cielo per il fantacalcio. E tranquilli: dopo l'addio di Castagne e quello probabile di Hateboer, Gosens è praticamente blindato.

E Hakimi , direte voi? Domanda lecita. E' stato listato difensore e questo lo rende già un possibile top player per il ruolo. Parliamo di uno che segnato 9 goal in e 4 in Champions nell'ultima stagione col . Attenzione però a non fare spese folli per lui, perché è al primo anno di Serie A e perché Conte gli esterni li cambia spesso. Giusto puntarci, ma con parsimonia.

Restando in casa Inter, De Vri j rimane un 'must have'. Voti alti assicurati e bonus sempre possibili. Noi lo consigliamo più dello stesso Hakimi e di Young , che rappresenta comunque un'ottima scelta se siete a caccia difensori da bonus. I classici difensori che giocano a centrocampo: in questa lista troviamo anche Ansaldi (fresco di ritorno in difesa), Biraghi, Larsen , Bruno Peres , Spinazzola e Faraon i, tutti con un ottimo rapporto qualità prezzo.

Cuadrado come difensore intriga, ma rispetto a quelli appena citati giocherà proprio da terzino nella difesa a quattro. Il rischio è che venga pagato troppo e non renda quanto ci si aspettasse in termini di bonus. A quel punto vale la pena puntare su Alex Sandro o su uno dei due napoletani, Di Lorenzo e Mario Rui , che non dovrebbero costare nemmeno tanto. Che fare con Kolarov all'Inter? Non sarà titolare fisso, meglio prenderlo soltanto in coppia con un altro difensore nerazzurro.

Per quanto riguarda i centrali, un gradino sotto De Vrij ci sono Acerbi , Bastoni, Romagnoli , Bonucci, Criscito (l'unico difensore rigorista) e De Ligt . Almeno uno di questi è consigliabile averlo nella vostra rosa, ma occhio anche al recuperato Chiellini e a un Demiral che troverà sicuramente parecchio spazio nell'arco della stagione. Il turco è da prendere in coppia con qualsiasi altro difensore della Juve.

Se volete invece spendere di meno, offrono garanzie anche i vari Djimsiti, Izzo, N'Koulou, Maksimovic , Manolas , Kjaer, Toloi e German Pezzella . E poi ci sono i titolari low cost, quelli che in certe giornate servono come il pane: vi consigliamo in tal senso Bruno Alves , Iacoponi , Pisacane , Radu , Colley , Kyriakopoulos, Nuytinck e gli inamovibili delle neopromosse come Glik e Letizia del , Magallan e Marrone del , Sala e Capradossi dello .

Alla voce scommesse vi suggeriamo Ayhan del , centrale arrivato dalla Bundesliga che sa fare anche goal, l'ex Rodriguez che vuole rilanciarsi al e il suo giovane compagno Vojvoda , nuove terzino destro granata che può rivelarsi un titolare low cost. Attenzione infine ai nomi mercato: niente follie per Koulibaly che rischia di essere ceduto anche l'ultimo giorno e stesso discorso vale per Hateboier . Occhi aperti su Fazio e Juan Jesus , che potrebbero cambiare squadra ma fare i titolari altrove in Serie A.

CENTROCAMPISTI DA PRENDERE AL FANTACALCIO

I centrocampisti da prendere all'asta del fantacalcio.

Come per la difesa ci sono in sostanza due top player: il Papu Gomez e Luis Alberto . L'investimento grosso vale la pena farlo soltanto per loro, perché in termini di bonus vi assicurano una continuità che nessun'altro centrocampista può darvi. Un gradino sotto di loro c'è Calhanoglu, decisivo in molte leghe la scorsa stagione. Il turco è ormai al centro del gioco del Milan, segna e fa assist. Se dovesse mantenere lo stesso rendimento è l'uomo giusto su cui costruire il vostro centrocampo.

Se mancate uno di questi tre, allora non potete farvi scappare Mkhitaryan. L'armeno sarà un vero e proprio attaccante in più, specie dopo l'ennesimo infortunio di Zaniolo. Tra i top ci rimane comunque anche Chiesa , nonostante la sua ultima altalenante stagione. Nel 2021 ci sarà l'Europeo e lui vuole esserci: vale la pena puntarci, ma senza fare follie. Discorso parecchio simile per Milinkovic-Savic: è sempre da considerare un top per il centrocampo, ma non da super investimento. La cosa migliore è affiancarlo a un altro big.

Capitolo juventini: per Arthur diciamo assolutamente sì. Il brasiliano non sarà una macchina da bonus, ma Pirlo si fida ciecamente di lui ed ha apprezzato soprattutto i suoi inserimenti offensivi. Un minimo investimento va fatto, perchè potrà ripagarvi alla grande. Ma eccoci a Kulusevski, il grande enigma di questa Juve. Sarà titolare? Riuscirà a ripetersi? Difficile rispondere, ma di sicuro non potete costruire un centrocampo su di lui. Può essere ancora un top, ma Torino non è , quindi non lasciatevi prendere troppo la mano durante l'asta.

Potete prenderlo in coppia con Douglas Costa se il budget ve lo permette, un sistema che può pagare anche per gli atalantini. Malinovskyi , dopo Gomez, è sicuramente l'uomo in più della Dea. Potete provare a prenderlo affiancadogli magari il nuovo arrivato Miranchuk , che salterà l'inizio di stagione per infortunio e avrà un prezzo sicuramente inferiore all'asta. Senza dimenticare Pasalic , il jolly per l'eccellenza, capace di sfornare triplette all'improvviso. Malinovskyi-Pasalic-Miranchuk: se riuscite a prenderne due su tre, allora siete a cavallo.

Caso Eriksen: da top player è passato a brocco? Questo mai, anzi può essere pagato meno e rendere magari più dell'anno scorso. E' una scommessa che si può vincere, ma non si può considerare un top. Nell'Inter il centrocampista che vi consigliamo di più è Barella , che sta vivendo un momento di forma straordinario. Porta qualche cartellino di troppo, è vero, ma i voti sono quasi sempre alti e il bonus può sempre scapparci. Fabian Ruiz e Zielinski sono ottimi per completare il vostro centrocampo titolare: prezzo abbordabile e buon rendimento. Bonaventura alla , infine, è un colpo che vi consigliamo assolutamente.

Poi ci sono i centrocampisti rigoristi, un altro fiore all'occhiello del fantacalcio: il quasi infallibile Pulgar, Veretout, Kucka, Matteo Ricci e De Paul . Il 10 dell' è però al centro delle voci di mercato, quindi meglio andarci cauti durante l'asta perché la fregatura è dietro l'angolo. Restando in tema mercato, sono da tenere d'occhio le situazioni legate ad Under e Nainggolan : se il primo dovesse andare al Napoli e il secondo tornare al , la situazione cambierebbe totalmente e diventerebbero due dei centrocampisti più appetibili.

Completiamo il capitolo centrocampo con tre sottocategorie. I centrocampisti a buon prezzo da buon voto e bonus: Locatelli, Lazovic, Lazzari, Nandez , Freuler, De Roon, Bennacer, Pellegrini, Soriano, Ramirez, Castrovilli, Kessié, Castillejo, Linetty, Djuricic e Verdi . I centrocampisti titolari low cost: Hetemaj, Benali, Jajalo, Dominguez, Rog, Cassata, Kurtic , Obiang, Maggiore, Tameze . E le scommesse: Marin del Cagliari, che arriva direttamente dall' , e Brahim Diaz del Milan, una possiible grande intuizione per l'asta.

ATTACCANTI DA PRENDERE AL FANTACALCIO

Gli attaccanti da prendere all'asta del fantacalcio.

Per gli attaccanti il discorso è relativamente più semplice. Se volete vincere il Fantacalcio, è auspicabile avere nella vostra rosa almeno uno di questi tre: Cristiano Ronaldo , Ciro Immobile , Romelu Lukaku . In questo modo avrete praticamente assicurati almeno 20 goal per il vostro attacco. Inoltre sono tutti e tre rigoristi, un fattore ulteriormente decisivo ai tempi del VAR.

Un gradino sotto i super big c'è sicuramente Duvan Zapata , che al netto degli infortuni saprà essere come al solito devastante nel gioco dell'Atalanta. In tal senso diventa una scelta top anche Luis Muriel , che senza Ilicic avrà sicuramente più spazio ed è sempre il rigorista della squadra. Sarebbe perfetto prenderlo magari proprio in coppia con lo sloveno.

Ibrahimovic è rimasto al Milan e va considerato tra i top: uno perché sa ancora segnare con continuità in Serie A e due perché è rigorista. Il prezzo non sarà quello dei vari Ronaldo, Immobile, Lukaku e Zapata, quindi non è impossiible pensare di prenderlo insieme un altro attaccante di fascia top come Caputo , Lautaro o Belotti . L'attaccante del Sassuolo è però reduce da una stagione straordinaria ed è probabile che avrà un costo superiore all'asta rispetto agli altri due. Lui e il 'Gallo' sono pure rigoristi, mentre Lautaro è finito dietro a Lukaku nelle gerarchie.

Capitolo a parte meritano Dzeko e Milik : il bosniaco resterà in tutti i casi in Serie A e sarà comunque una garanzia, sia con la Roma che con la . Vale dunque la pena puntarci, a prescindere dal mercato. Diverso il discorso per Milik che al momento è una vera incognita. Il consiglio è quello di prenderlo, magari a prezzo di saldo, con la speranza che vada a Roma. Spendere troppo però è follia, perché può finire all'estero o ancora peggio rimanere da separato in casa al Napoli.

Il Dybala post Covid è tornato a rendere a livelli super. Difficilmente uno come Pirlo rinuncerà a lui, per questo la 'Joya' può valere una cifra importante del vostro budget. Attenzione però alla incognita 'numero 9' della Juve. Se dovesse arrivare Suarez potrebbe cambiare totalmente la dinamica dell'asta: il 'Pistolero' è un nome forte, che sposta gli equilibri e gli interessi, specie di eventuali juventini presenti all'asta.

Capitolo Napoli. Victor Osimhen ha subito brillato nel pre campionato e questo significa che all'asta verrà pagato, a prescindere da quello che sarà il suo rendimento. Il nostro consiglio è quello di puntarci, ma come secondo attaccante accanto al vostro top player. Una buona soluzione potrebbe essere quella di prenderlo insieme a Mertens per avere sicuro un titolare e perchè no schierarli anche entrambi in certe partite. O al massimo Insigne, sicuramente meno profilico ma rigorista, non dimneticatelo.

L'articolo prosegue qui sotto

Joao Pedro magari non ripeterà l'incredibile scorsa stagione ma è una certezza nel Cagliari, oltre che rigorista. E' ottimo come terza punta al pari del suo compagno di squadra Simeone o di Berardi che nel Sassuolo in doppia cifra ci arriva sempre . Rebic e Correa sono quelle seconde punte che possono fare la differenza in certe giornate, specialmente il milanista che con l'arrivo di Ibra lì davanti ne ha beneficiato parecchio. Il laziale è invece reduce da una stagione in chiaroscuro e può rivelarsi un'occasione all'asta.

Quagliarella sarà ancora il punto di riferimento offensivo della . Il suo prezzo all'asta potrebbe essere non troppo elevato ed è perfetto come seconda o terza punta del vostro attacco. Per occupare il terzo-quarto slot si può pensare a Barrow, Cornelius o a uno tra Okaka e Lasagna dell'Udinese, ma anche Di Carmine del che calcerà anche i rigori. Per completare l'attacco ci sono infine nomi stuzzicanti come Lapadula, passato al Benevento, e Simy che oltre ad essere il bomber del Crotone sarà anche il rigorista.

Ribery è passato attaccante e ha perso sicuramente appeal al fantacalcio, ma non dimneticate il caso Boga a cui lo scorso anno è successa la stessa cosa. Sicuramente l'ex costerà meno all'asta rispetto a quando era centrocampista e potrebbe anche rivelarsi un affare. A proposito di Boga : il suo nome è ancora al centro del mercato, ma dovrebbe comunque rimanere in Serie A. E come detto sa essere decisivo anche come attaccante.