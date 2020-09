Quando torna de Ligt dall'infortunio? I tempi di recupero

Matthijs de Ligt è stato operato alla spalla destra ad agosto. Quando tornerà a disposizione di Pirlo il difensore della Juventus?

La nuova stagione della inizia con un forfait di lusso: quello di Matthijs de Ligt, assente sia dagli impegni in dell' che dalla preparazione della rosa di Andrea Pirlo in vista della partenza del campionato. Ma quando tornerà a disposizione l'ex centrale e capitano dell' , in campo per l'ultima volta il 7 agosto nello sfortunato ottavo di ritorno di contro il ?

INFORTUNIO DE LIGT

De Ligt stava convivendo da alcuni mesi con un problema alla spalla destra, guaio che ha iniziato a manifestarsi addirittura nel 2019 con una sublussazione. Una situazione alla quale il giovane olandese, che nonostante il dolore è sempre sceso in campo, ha deciso di dare finalmente un taglio una volta conclusa la stagione:

"Adesso dovrò operarmi alla spalla, è qualcosa che deve essere fatto. Ora dovrò pensare solo a questo. Ovviamente sono dispiaciuto perché non abbiamo passato il turno, ma almeno avrò un po' di tempo per recuperare".

Detto, fatto. 5 giorni dopo l'eliminazione per mano del Lione, ovvero il 12 agosto, la Juventus comunicava il riuscito esito dell'operazione di de Ligt.

“Questa mattina Matthijs de Ligt è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della spalla destra, presso la clinica UPMC Salvator Mundi di . L’intervento eseguito dal dottor Volker Mushal, coadiuvato dai dottori Bryson Lesniak e Fabrizio Margheritini, alla presenza del responsabile sanitario della Juventus Luca Stefanini, è perfettamente riuscito".

QUANDO TORNA DE LIGT

"I tempi di recupero sono di circa 3 mesi”.

Sempre la Juventus annunciava, nello stesso comunicato, che de Ligt si sarebbe dovuto fermare per parecchie settimane. Il rientro in campo del centrale bianconero, se i tempi di recupero inizialmente previsti saranno rispettati, è dunque in programma per la metà di novembre.

Tradotto: niente ritiro precampionato per de Ligt, costretto ai box per recuperare al meglio. Allo stesso modo l'ex Ajax salterà anche le prime settimane della nuova stagione, tra campionato e gironi di Champions League, questi ultimi al via poco dopo la metà di ottobre.

QUALI GARE SALTA DE LIGT

De Ligt salterà sicuramente le prime giornate del prossimo campionato, che vedranno la Juventus opposta alla all'esordio, e poi alla Roma, al , al , al , allo e alla . Nel mezzo anche le prime tre giornate dei gironi di Champions League, ma anche gli impegni di ottobre e novembre dell'Olanda: contro e in amichevole, contro e in Nations League.

Se davvero de Ligt tornerà a disposizione di Pirlo a metà novembre, la partita giusta per rivederlo in azione - in campo dal 1', oppure partendo dalla panchina - potrebbe essere quella contro il , in programma all'Allianz Stadium nel weekend del 21 e 22 novembre.