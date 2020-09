Fantacalcio: griglia portieri casa-trasferta Serie A 2020/2021

Tutte le combinazioni dei portieri in vista della tanto attesa asta del fantacalcio.

GRIGLIA PORTIERI SERIE A: LA LEGENDA

in verde gli abbinamenti perfetti (0) quindi squadre che non giocheranno mai in casa in contemporanea

gli abbinamenti perfetti (0) quindi squadre che non giocheranno mai in casa in contemporanea in azzurro gli abbinamenti positivi (da 1 a 5) quindi squadre che giocheranno solo poche partite in casa in contemporanea

gli abbinamenti positivi (da 1 a 5) quindi squadre che giocheranno solo poche partite in casa in contemporanea in rosso gli abbinamenti negativi (da 14 a 18) quindi squadre che giocheranno tante partite in casa in contemporanea

La griglia portieri è uno strumento fondamentale per prepararsi nel migliore dei modi all'asta del Fantacalcio. Lo schema proposto segnala il numero di partite che ciascuna squadra giocherà in contemporanea in casa con un'altra squadra. Più basso è il numero, migliore è l'abbinamento. Ad esempio, acquistando i portieri di e , avrete ogni giornata un portiere impegnato in una gara casalinga. Optando per e , solo in una giornata vi ritroverete con entrambi i portieri in casa (o entrambi in trasferta, in base al girone).

QUALI PORTIERI COMPRARE AL FANTACALCIO?

Seguendo la griglia portieri sono tante le possibili combinazioni interessanti. Se non volete spendere tanto e siete pronti a rinunciare a Szczesn, Handanovic o Donnarumma potete puntare sulla porta dell' , abbinandola ai portieri del (alternanza perfetta), o altrimenti a quelli della o dell' .

Altre squadre

Altra opzione da tenere in considerazione è la porta del , che può essere abbinata in maniera perfetta con il ma anche con il (solo due partite in casa in contemporanea).

Bene anche i portieri della , che possono essere comprati insieme a quelli del Bologna (alternanza perfetta) o a quelli di Napoli o . Infine, opzione più low cost sulla carta, la coppia Sassuolo-Verona, con solo due partite in casa in contemporanea.