DAZN, i nuovi prezzi per la stagione 2022/2023

DAZN ha comunicato le tariffe per gli abbonamenti della stagione 2022/23: novità rispetto alla scorsa stagione.

Per la seconda stagione, tutta la Serie A sarà interamente visibile in diretta soltanto su DAZN. La piattaforma ha i diritti esclusivi per 7 partite a giornata, più altre 3 in co-esclusiva con Sky. Esattamente come un anno fa.

I PREZZI DAZN PER LA STAGIONE 2022/23

DAZN propone due diverse opzioni di prezzo a seconda delle esigenze dei telespettatori e a seconda della visione degli eventi in contemporanea.

Pacchetto standard da € 29,99 al mese con due dispositivi utilizzabili contemporaneamente nella stessa casa e un massimo di due dispositivi registrati.

al mese con due dispositivi utilizzabili contemporaneamente nella stessa casa e un massimo di due dispositivi registrati. Pacchetto PLUS da € 39,99 al mese con due dispositivi situati anche a distanza utilizzabili contemporaneamente e un totale di 6 dispositivi registrati.

COME FUNZIONA PER CHI È GIÀ ABBONATO A DAZN

Siccome le modifiche saranno effettive a partire dal 2 agosto 2022, chi è già abbonato fino a quella data continuerà a pagare la cifra sborsata in questa stagione.

A partir dal mese di agosto, l’abbonamento si rinnoverà alle nuove condizioni standard, da € 29,99 mensili. Ciò vale anche per chi nella stagione 2021/22 pagava € 19,99 mensili.

Da settembre 2022 si potrà scegliere anche il piano di abbonamento PLUS, dall’area “il mio account” sull’app DAZN o sul sito.

COME ABBONARSI A DAZN

Per abbonarsi a DAZN sarà sufficiente accedere al sito ufficiale della piattaforma oppure scaricare l’app sui propri smartphone o tablet, per poi inserire i propri dati, scegliere il metodo di pagamento e il pacchetto desiderato.

FAQ DAZN: DOMANDE E RISPOSTE SUI NUOVI ABBONAMENTI

Dal sito di DAZN, ecco alcune domande/risposte contenute all'interno delle FAQ.

Posso utilizzare il mio abbonamento in contemporanea con un'altra persona?

I dati di accesso dell'account DAZN sono personali e non cedibili. Come per altri servizi di streaming in abbonamento legati a contenuti audiovisivi, al fine di garantire l’utilizzo corretto della contemporaneità della visione, DAZN prevede che l’accesso al servizio sia possibile solo per le persone che appartengono al medesimo nucleo domestico. Dal 2 agosto, chi usufruirà del piano STANDARD potrà visualizzare contenuti in contemporanea su due dispositivi solo se entrambi connessi alla stessa rete internet della propria abitazione. Con il piano PLUS invece si potrà vedere contenuti in contemporanea anche attraverso due reti internet differenti.

Ho attivato lo scorso anno la promo a €19.99 cosa cambierà al mio abbonamento?

Se hai attivato la promo a €19.99 al mese lo scorso anno, potrai mantenere la sottoscrizione alle medesime condizioni (€19.99 al mese, 6 dispositivi registrabili e contemporaneità di visione su 2 dispositivi anche se non connessi alla medesima rete internet della tua abitazione fino alla data di pagamento di settembre, ossia la data fine promozione. Successivamente il tuo abbonamento sarà associato in automatico al piano DAZN STANDARD, ma potrai scegliere di cambiarlo e passare all'abbonamento DAZN PLUS).

Come faccio a cambiare piano da STANDARD a PLUS?

Potrai cambiare la sottoscrizione dal piano STANDARD a quello PLUS in autonomia andando all'interno dell'area "Il Mio Account" a partire dal 2 Agosto, se paghi con carta di credito/debito o PayPal. Se invece paghi DAZN attraverso un fornitore terzo come Google o Apple, per cambiare piano di abbonamento dovrai entrare nell'area abbonamenti dell'app store di riferimento.

Posso tornare al Piano STANDARD se sottoscrivo PLUS?

Sì, puoi tornare al piano STANDARD se sottoscrivi il PLUS contattando il nostro Customer Service. Se paghi DAZN attraverso gli store digitali di Apple o Google, per cambiare piano di abbonamento dovrai accedere direttamente allo store digitale di riferimento.

Se ho una giftcard in corso di validità cosa cambia al mio abbonamento?

Se possiedi una giftcard in corso di validità non cambierà nulla al tuo abbonamento e dal 2 Agosto verrai migrato in automatico al piano DAZN PLUS.

Quanti dispositivi posso registrare su DAZN?

Con il piano STANDARD si possono registrare massimo 2 dispositivi. Con il piano PLUS puoi registrare fino a 6 dispositivi.

Quanti dispositivi possono vedere i contenuti contemporaneamente?

Con DAZN STANDARD puoi guardare DAZN in contemporanea a casa tua se entrambi i 2 dispositivi sono connessi alla stessa rete internet della tua abitazione. Il singolo dispositivo può invece essere utilizzato ovunque. Con DAZN PLUS puoi guardare in contemporanea su 2 dispositivi anche in due location differenti.

Perchè posso condividere il mio account con un mio convivente e non con un mio amico che non vive con me?

Le tue credenziali di accesso sono dati sensibili (la tua password DAZN, ad esempio, potrebbe essere utilizzata anche per altri servizi digitali). DAZN non può prendersi la responsabilità di consentire la condivisione di tali dati. Se a casa tua inserisci sulla Smart TV le tue credenziali di accesso e clicchi su "salva la password", chi vive con te potrà accedere al tuo account senza venire a conoscenza dei dati sensibili.

Posso condividere la password con un membro della famiglia che non vive con me?

No. L'account DAZN è personale e non cedibile. Non puoi dare accesso al tuo account DAZN a persone che non fanno parte del tuo nucleo domestico.

Non mi è chiaro il vantaggio di sottoscrivere l'abbonamento a DAZN PLUS?

Con l'abbonamento PLUS, un tuo convivente (ad esempio tuo figlio) può utilizzare DAZN da un dispositivo a casa mentre tu utilizzi DAZN in mobilità o da una tua seconda abitazione. Con DAZN PLUS inoltre puoi associare fino a 6 dispositivi.

Se attivo una giftcard DAZN PLUS, allo scadere della carta prepagata posso passare STANDARD?

Se non hai inserito un metodo di pagamento aggiuntivo (carta di credito o PayPal) sul tuo account, il tuo abbonamento a DAZN PLUS scadrà al termine del periodo prepagato, e sarai libero di sottoscrivere l'abbonamento che preferisci direttamente su DAZN.

Invece, se inserisci un metodo di pagamento aggiuntivo sul tuo account entro la fine del periodo prepagato, alla scadenza del periodo prepagato il tuo abbonamento a DAZN PLUS si rinnoverà automaticamente al costo di 39,99€ al mese.

Cosa succede se sono in possesso di un codice prepagato DAZN acquistato prima del 02/08/2022?

Tutte le carte e i codici prepagati DAZN possono essere attivati entro 12 mesi dalla data di acquisto e danno accesso al piano DAZN PLUS.

Cosa succede se ho già un abbonamento attivo tramite un codice prepagato DAZN con scadenza successiva al 02/08/2022?

A partire dal 02/08/2022 avrai automaticamente accesso al piano DAZN PLUS fino alla scadenza del periodo prepagato.

-Se non hai inserito un metodo di pagamento aggiuntivo (carta di credito o PayPal) sul tuo account, il tuo abbonamento a DAZN PLUS scadrà al termine del periodo prepagato.

-Se hai inserito un metodo di pagamento aggiuntivo sul tuo account, alla scadenza del periodo prepagato il tuo abbonamento a DAZN PLUS si rinnoverà automaticamente al costo di 39,99€ al mese. Potrai disdirlo quando vuoi selezionando "Disdici abbonamento" da "Il mio Account".

Ho due case. Posso usare DAZN in entrambe?

Il piano DAZN STANDARD prevede l'utilizzo di due dispositivi in contemporanea se connessi entrambi alla rete internet della tua abitazione, o in mobilità su un dispositivo (smartphone, tablet) se nessuno sta guardando DAZN da casa. Se hai due case e prevedi di utilizzare DAZN in più location contemporaneamente ti suggeriamo il piano DAZN PLUS.

Se DAZN PLUS mi permettere di accedere in 2 luoghi differenti, perché posso dividere l'abbonamento solo con chi vive con me?

Come per altri servizi di streaming in abbonamento legati a contenuti audiovisivi, DAZN prevede che l’accesso al servizio sia possibile solo per le persone che appartengono al medesimo nucleo domestico, siano esse membri della stessa famiglia o conviventi. Questo perché, per questioni di sicurezza, i dati di accesso di chi ha sottoscritto l’abbonamento sono personali e non cedibili. Con l’abbonamento PLUS chi sottoscrive l’abbonamento installa l’app DAZN sui dispositivi che vengono registrati, in questo modo un membro del nucleo domestico accede all’account senza venire a conoscenza delle credenziali di accesso.