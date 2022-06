Serie A 2022/23: dove vederla e diritti tv per Sky e DAZN

Tutte le informazioni per seguire in diretta tv e streaming il campionato di Serie A 2022/2023: le gare trasmesse da DAZN e Sky nel corso della

Una stagione diversa, in virtù dei Mondiali di Qatar 2022 che porteranno il campionato in pausa per quasi due mesi. Una stagione di Serie A sempre avvincente, per determinare chi sarà la squadra che a giugno solleverà la coppa come Campione d'Italia. Da seguire tutta d'un fiato. Dove seguirla in diretta tv e streaming? Vediamolo.

SERIE A 2022/23, DOVE SI VEDE?

DAZN e Sky trasmetteranno il campionato edizione 2022/2023. DAZN mostrerà in diretta tv e streaming il torneo nella sua interezza, con dieci gare per giornata e 380 in totale: il 100% delle gare previste. Sky, come nel 2021/2022, potrà invece mostrare solamente tre partite in ogni turno in co-esclusiva. I diritti tv avranno lo stesso schema anche nella stagione 2023/2024.

SERIE A IN CHIARO?

A differenza di alcune gare della Champions League su Mediaset o dei Mondiali sulla Rai, per vedere la Serie A in diretta servirà sottoscrivere un abbonamento a DAZN o Sky. Non ci sarà dunque nessuna gara in chiaro e gratis per tutti: nessuna novità per la stagione 2022/2023.

Le possibilità per vedere le partite di Serie A sono molteplici: in diretta tv grazie all'app di DAZN scaricabile sulle moderne smart tv o collegando Google Chromecast, Amazon Firestick e console per videogiochi al proprio apparecchio o sui canali di Sky via via scelti. In streaming, invece, basta scaricare l'app di DAZN o di Sky Go/Now TV su pc, tablet, cellulare o notebook per seguire in diretta le gare della Serie A.

DAZN E SKY, QUALI GARE IN DIRETTA?

Nel corso della stagione verranno annunciate di volta in volta le gare disponibili su Sky, tre per ogni turno di campionato. Su DAZN, invece, sono disponibili tutte le sfide di ogni giornata: dieci su dieci ogni turno, 380 in totale da agosto 2022 a giugno 2023.