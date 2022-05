Chi si qualifica in Europa League? Scontri diretti e regolamento a pari punti

Se Inter, Napoli, Milan e Juventus si sono matematicamente qualificate in Champions League, negli ultimi due turni di Serie A sarà bagarre per i posti che conducono all'Europa League. Due squadre, infatti, voleranno ai gironi, mentre la settima in classifica parteciperà ai playoff di Conference League.

La Roma, impegnata nella finale di Conference League, è la squadra con più possibilità in tal senso: i giallorossi, infatti, potrebbero qualificarsi all'Europa League grazie al successo contro il Feyenoord, come da regolamento, o in alternativa arrivanto quinta o sesta in classifica.

Se dovese arrivare settima o ottava in classifica ma con la Conference League in tasca, di fatto la Roma sarebbe comuqnue in Europa League. Un punto cardi nella rincorsa a quinto e sesto punto a cui puntano anche Lazio, Fiorentina, Atalanta e Verona. I gialloblù sono aggrappati alla matematica, che non li esclude ancora da quinto e sesto posto, comunque difficili.

Considerando la vicinanza in classifica, non è certamente da escludere un arrivo di due o più squadre a pari punti al termine della stagione. Cosa succede in questo caso? Se due squadre si contendono il sesto posto a pari punti verranno presi in considerazione gli scontri diretti, dunque in caso di parità ulteriore la differenza reti negli stessi e in caso la differenza reti generale.

Se tre o più squadre chiudono con gli stessi punti, invece, si ricorre alla classifica avulsa, una mini-graduatoria in cui si considerano i punti negli scontri diretti ottenuti dalle squadre in esame.

Lazio-Roma 3-2, Roma-Lazio 3-0 [Roma avanti per scontri diretti]

Lazio-Atalanta 0-0, Atalanta-Lazio 2-2 [Atalanta per ora avanti +1 nella differenza reti generale]

Roma-Atalanta 1-0, Atalanta-Roma 1-4 [Roma avanti per scontri diretti]

Atalanta-Fiorentina 1-2, Fiorentina-Atalanta 1-0 [Fiorentina avanti per scontri diretti]

Roma-Fiorentina 3-1, Fiorentina-Roma da disputare

Lazio-Fiorentina 1-0, Fiorentina-Lazio 0-3 [Lazio avanti per scontri diretti]

La Roma andrebbe in Europa League (senza considerare la finale) arrivando dunque a pari punti con Lazio ed Atalanta. La Fiorentina in caso di pari punti con l'Atalanta, mentre la Lazio se dovesse finire pari con la Fiorentina. Biancocelesti e bergamaschi se la giocherebbero goal su goal in virtù del criterio della differenza reti, mentre è da definire l'eventualità Fiorentina-Roma con il posticipo del 9 maggio.

Questo il caso di arrivo a pari punti, mentre in caso di due o più squadre si vede come la situazione sia ancora ingarbugliata: davanti all'eventuale condivisione di tutte e quattro, la classifica reciterebbe:

Roma 12 Lazio 11 Fiorentina 6 Atalanta 2

CORSA ALL'EUROPA LEAGUE: IL CALENDARIO