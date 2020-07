Chi va in Champions League e chi va in Europa League in Serie A?

Le regole per la qualificazione in Champions League ed Europa League nel campionato di Serie A.

La , in base al ranking UEFA, ha diritto a sette posti nelle coppe europee: ed . L’accesso alle due competizioni è legato generalmente alla posizione finale in classifica, salvo alcuni casi particolari.

In questa pagina tutte le regole e i criteri secondo cui vengono assegnati i posti in Champions League ed Europa League alle squadre italiane.

CHI SI QUALIFICA IN CHAMPIONS LEAGUE IN SERIE A?

La Serie A ha diritto a quattro posti in Champions League. Le prime quattro squadre in classifica avranno accesso diretto alla fase a gironi della competizione, senza passare dai turni preliminari. C'è solo una strada alternativa per qualificarsi alla Champions League senza finire tra le prime quattro classificate in campionato: vincere Champions League o Europa League.

Altre squadre

In caso di successo contemporaneo in Champions League ed Europa League per due club italiani, la quarta classificata del campionato scalerebbe in Europa League. Il numero di squadre massimo in Champions League per ogni nazione è fissato a cinque.

CHI SI QUALIFICA IN EUROPA LEAGUE IN SERIE A?

La Serie A ha diritto a tre posti in Europa League: due squadre - la quinta classificata e la vincitrice della Coppa - si qualificheranno direttamente alla fase a gironi, mentre la sesta classificata entrerà in gioco a partire dal secondo turno preliminare.

L'articolo prosegue qui sotto

Nel caso la vincitrice della sia già qualificata ad una competizione europea, il posto in Europa League - con accesso diretto alla fase a gironi - scalerebbe di una posizione in campionato, con la settima classificata al secondo turno preliminare.

LA FINALISTA DELLA COPPA ITALIA VA IN EUROPA LEAGUE?

In passato il regolamento prevedeva l'accesso all'Europa League per la finalista sconfitta in Coppa Italia nel caso in cui la squadra vincitrice fosse già qualificata ad una competizione europea. Come detto, però, le regole sono cambiate: la squadra sconfitta in finale di Coppa Italia non ha più diritto alla qualificazione in Europa League.

SQUADRE ITALIANE QUALIFICATE IN EUROPA

Lo schema base delle squadre italiane qualificate in Europa è dunque il seguente:

1ª - Champions League (fase ai gironi)

2ª - Champions League (fase ai gironi)

3ª - Champions League (fase ai gironi)

4ª - Champions League (fase ai gironi)

5ª - Europa League (fase ai gironi)

6ª - Europa League (secondo turno preliminare)

Vincitrice Coppa Italia - Europa League (fase ai gironi)