Fiorentina in Europa League o Conference League se... Cosa serve per la qualificazione

Le gare contro la Juventus hanno sempre un valore specifico elevato in casa Fiorentina. Partite sentite dall'ambiente per una rivalità che va avanti da molti anni. Quella di sabato sera al 'Franchi', però, rappresenta per il club viola una partita da non sbagliare anche - e soprattutto - per raggiungere un grande traguardo.

A 90 minuti dal termine del campionato, la squadra di Vincenzo Italiano è in corsa per la qualificazione alle coppe europee della prossima stagione, obiettivo che non raggiunge dalla Serie A 2015/2016. L'ultima volta che il club viola ha disputato l'Europa League è stato nella stagione 2016/2017, quando furono eliminati ai sedicesimi di finale dal Borussia Monchengladbach dopo aver superato il girone eliminatorio.

La Fiorentina è in corsa per un posto in Europa League e Conference League, con l'ultimo turno che stabilirà chi riuscirà ad ottenere il pass per le due competizioni. La formazione toscana è in lotta con la Roma e Atalanta, rispettivamente avanti di una lunghezza e appaiata ai viola in classifica.

Come dicevamo, i risultati dell'ultimo turno determineranno la classifica finale e dunque chi avrà ottenuto la qualificazione in Europa. La Fiorentina ospiterà sabato sera al 'Franchi' la Juventus di Allegri, già sicura del quarto posto, mentre la Roma aprirà il 38° turno a Torino contro i granata. Proprio in contemporanea alla sfida tra viola e bianconeri andrà in scena al Gewiss Stadium di Bergamo il match tra l'Atalanta e l'Empoli.

Per volare in Europa League, alla Fiorentina servirà battere la Juventus e sperare nella mancata vittoria della Roma a Torino 24 ore prima. In alternativa, in caso di pari dei viola, la squadra di Mourinho dovrebbe perde contro il Torino con sette o più goal di scarto per essere sorpassata.

Per l'accesso in Conference League, invece, la Fiorentina dovrà vincere come la Roma, pareggia proprio come i giallorossi ma con il pari o il ko dell'Atalanta in casa contro l'Empoli o perdere contro i bianconeri con gli orobici battuti in casa dalla squadra di Andreazzoli.

Nel caso in cui dovessero perdere contro la Juve e l'Atalanta ottenere un risultto positivo, ma anche in caso di pareggio con vittoria dell'Atalanta e sconfitta con massimo sei goal di scarto della Roma, i viola non otterranno la qualificazione alle coppe europee.

FIORENTINA IN EUROPA LEAGUE SE

Batte la Juventus e la Roma pareggia contro il Torino

Batte la Juventus e la Roma perde contro il Torino

Pareggia contro la Juventus e la Roma perde contro il Torino con sette o più goal di scarto

FIORENTINA IN CONFERENCE LEAGUE SE

Batte la Juventus e la Roma batte il Torino

Pareggia contro la Juventus, la Roma pareggia contro il Torino e l'Atalanta perde o pareggia contro l'Empoli

Perde contro la Juventus e l'Atalanta perde contro l'Empoli

FIORENTINA FUORI DALL'EUROPA SE