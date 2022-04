Chi retrocede in Serie B a pari punti? Regolamento e scontri diretti

Ultimi turni in Serie A. Quattro turni al termine della stagione 2021/2022 e verdetti da definire in chiave Scudetto, qualificazioni europee ovviamente corsa salvezza. Diverse squadre sono impegnate nella permanenza nella massima serie: nessuna è ancora fuori dai giochi.

La Salernitana ha rimesso tutto in discussione con tre vittorie di fila, il Genoa ha battuto il Cagliari nello scontro diretto, mentre il Venezia è crollato al pari della Sampdoria. Una questione complicata che potrebbe portare anche all'eventuale arrivo a pari punti al termine della stagione.

Se due squadre terminano la propria stagione al terzultimo posto con gli stessi punti, verranno considerati i criteri della Lega Serie A per tale eventualità. Il punto primario è quello degli scontri diretti, con differenza reti negli stessi in caso di pari nel primo punto.

Davanti alla parità anche nella differenza reti negli scontri diretti si considera eventualmente la differenza reti generale, le reti totali messe a segno durante la Serie A 2021/2022 e infine, davanti a parità nei primi quattro criteri, al sorteggio.

Punti negli scontri diretti; Differenza reti negli scontri diretti; Differenza reti generale; Reti totali realizzate in generale; Sorteggio.

CLASSIFICA AVULSA: COME FUNZIONA

La classifica avulsa entra in gioco in caso di tre o più squadre con gli stessi punti in classifica al termine della stagione: con gli stessi criteri sopracitati, si crea una mini-classifica con le squadre in esame. Se ad esempio Cagliari, Sampdoria e Salernitana dovessero chiudere insieme, per decidere la retrocessa si analizzerebbero i punti ottenuti da ognuna contro le altre due.

CORSA SALVEZZA: GLI SCONTRI DIRETTI

A quattro turni dal termine, sono diverse le squadre che lottano per evitare la Serie B: non solo Venezia, Genoa e Salernitana, attualmente nei tre posti che portano alla retrocessione nella cadetteria 2022/2023. Sono ancora in lotta per rimanere in Serie A: Cagliari, Sampdoria e Spezia.

Venezia-Genoa 1-1, Genoa-Venezia 0-0 [Genoa per ora avanti per miglior differenza reti generale]

Venezia-Sampdoria 0-2, Sampdoria-Venezia 1-1 [Sampdoria avanti per scontri diretti]

Cagliari-Venezia 1-1, Venezia-Cagliari da disputare

Venezia-Salernitana 1-2, Salernitana-Venezia da disputare

Cagliari-Genoa 2-3, Genoa-Cagliari 1-0 [Genoa avanti per scontri diretti]

Cagliari-Salernitana 1-1, Salernitana-Cagliari da disputare

Sampdoria-Cagliari 1-2, Cagliari-Sampdoria 3-1 [Cagliari avanti per scontri diretti]

Sampdoria-Salernitana 1-2, Salernitana-Sampdoria 0-2 [Sampdoria avanti per scontri diretti]

Genoa-Sampdoria 1-3, Sampdoria-Genoa da disputare

Spezia-Venezia 0-1, Venezia-Spezia 0-0 [Venezia avanti per scontri diretti]

Sampdoria-Spezia 2-1, Spezia-Sampdoria 1-0 [Sampdoria per ora avanti per miglior differenza reti generale]

Cagliari-Spezia 2-2, Spezia-Cagliari 2-0 [Spezia avanti per scontri diretti]

Spezia-Salernitana 2-1, Salernitana-Spezia 2-2 [Spezia avanti per scontri diretti]

Spezia-Genoa 1-1, Genoa-Spezia 0-1 [Spezia avanti per scontri diretti]

LOTTA PER NON RETROCEDERE: IL CALENDARIO