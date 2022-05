Cagliari salvo se... Cosa serve ai rossoblù per rimanere in Serie A

Ultime tre giornate di campionato e lotta salvezza infuocata. La Salernitana ha recuperato terreno in maniera fenomenale, riuscendo a balzare fino al quartultimo posto dopo aver superato il Venezia nel recupero. In questo modo i campani hanno superato il Cagliari, in vista dell'incontro del 36esimo turno.

L'8 maggio, infatti, la Salernitana ospiterà il Cagliari all'Arechi in un match che può decidere diversi destini. La squadra di Nicola ha un punto in più in classifica e lo scontro diretto del ritorno, anche in virtù di quello dell'andata, sarà essenziale per le due compagini.

Impossibile dirlo prima del match di ritorno, visto e considerando che in caso di arrivo a pari punti al termine della stagione servono entrambi gli scontri diretti. Salernitana e Cagliari hanno pareggiato in Sardegna nella gara d'andata, ragion per cui chi vincerà la sfida della 36esima giornata sarà avanti.

In caso di nuovo pareggio verrà considerata la differenza reti generale: il Cagliari è avanti di nove goal rispetto alla Salernitana.

CAGLIARI E SALERNITANA: IL CALENDARIO

Salernitana, 29 punti: Cagliari (casa), Empoli (trasferta), Udinese (casa)

Cagliari, 28 punti: Salernitana (trasferta), Inter (casa), Venezia (trasferta)

Non solo la sfida del 36esimo turno, ma anche le ultime due: il Cagliari ospiterà l'Inter, a caccia dello Scudetto, in casa, mentre la Salernitana se la vedrà in trasferta contro l'Empoli già sicuro di rimanere in Serie A. Nell'ultimo turno i campani sfideranno l'Udinese, desiderosa di chiudere con la miglior posizione in classifica, mentre i sardi voleranno a Venezia contro il team lagunare, presumibilmente già retrocesso.

COSA SERVE AL CAGLIARI PER RIMANERE IN SERIE A?

In virtù della classifica, attualmente è il Cagliari la sfavorita per la salvezza. La squadra passata ad Agostini dopo l'esonero di Mazzarri deve a tutti i costi battere la Salernitana, anche se un pari terrebbe vivo il team rossoblù in vista delle ultime due giornate.

Vincendo avrebbe il destino nelle proprie mani, mentre con un pari dovrebbe sperare in passi falsi della Salernitana nei turni 37 e 38. Dovendo, a quel punto, anche fare più reti.