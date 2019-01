Calciomercato Juventus, Ramsey in bianconero: visite mediche a Londra

Definiti gli ultimi dettagli contrattuali, Ramsey si è sottoposto a Londra alla prima parte di visite mediche per conto della Juventus.

La Juventus , in vista dell'estate, piazza il primo colpo: Aaron Ramsey. Il 28enne centrocampista gallese a giugno saluterà l' Arsenal per tuffarsi in un mondo rigorosamente a tinte bianconere. Ad attenderlo, solamente da firmare, un contratto quinquennale da 7 milioni netti a stagioni più bonus. La sigla, mai come in questo caso, assomiglia a un mero dettaglio.

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ieri, a testimonianza di come il discorso sia ormai chiuso, Ramsey ha svolto a Londra la prima parte delle visite mediche per conto della Juventus. Nulla di nuovo, in quanto – tra gli altri – anche Sami Khedira ed Emre Can effettuarono lo stesso iter. Obiettivo chiaro: evitare i riflettori. Dopodiché, al termine della stagione, la classica passerella del J Medical.

E intanto è atteso a Milano l'agente del gallese, David Baldwin , che nella parte conclusiva della settimana dovrebbe incontrare i dirigenti della Juventus. Una formalità, appunto, in quanto ormai Ramsey è già virtualmente bianconero. Battuta la concorrenza di Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, che fino all'ultimo hanno provato a inserirsi.

Difficilmente, invece, la Juventus riuscirà a portare Ramsey a Torino anticipatamente. L'Arsenal, infatti, non sarebbe propensa a lasciar partire il suo numero 8 nel mercato di gennaio. Detto questo, seppur particolarmente complesso, Madama un un ultimo tentativo lo farà. Altro giro, altro colpo a zero per il club piemontese. Commissioni permettendo, s'intende: 9 milioni. Affare fatto.