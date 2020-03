Le idee in attacco per la Juventus: da Kaio Jorge a Icardi

Il CFO della Juventus, Fabio Paratici, lavora per portare alla Continassa un nuovo attaccante: valutazioni in corso tra fattibilità e costi.

In attesa di comprendere come questa stagione possa giungere al traguardo, e a tal proposito il punto interrogativo resta dei più netti, la non smette di pianificare le mosse del domani. Perché il futuro, nel bene e nel male, sarà tutto.

Il CFO della Vecchia Signora, Fabio Paratici, ha le idee chiare. E portano all'acquisto di un nuovo attaccante. Magari di prospettiva, magari già affermato, ma che comunque possa dare una soluzione in più là davanti.

Occhio alla spesa, con il dramma coronavirus a condizionare pesantemente e inevitabilmente le strategie di tutte le società. Ma rialzarsi rappresenta un imperativo categorico e, dunque, il manager piacentino continua a portare avanti quanto ideato prima che calcio e vita si fermassero.

Kaio Jorge, ad esempio, è un nome su cui i bianconeri hanno lavorato e non smetteranno di farlo. Il gioiellino del Santos, nuovo astro nascente del calcio brasiliano , rappresenta un'opportunità soprattutto in chiave futuro, sebbene la - in questo momento - non ragioni minimamente nell'ordine delle idee dei 50 milioni di euro imposti dalla clausola rescissoria.

Pensieri su cifre più basse, molto più basse, magari studiando un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Insomma, si vedrà. Ma il 18enne centravanti verdeoro intriga, eccome, gli uomini della Continassa, pronti a fare sul serio quando tornerà il sereno.

Attenzione, poi, ai nomi che non passano mai di moda. Il futuro di Mauro Icardi resta in bilico, con il riscatto del per nulla scontato. Vuoi perché i francesi valutano piste alternative, vuoi perché l'ex capitano dell' non sarebbe così propenso a trasferirsi definitivamente nella . Problemi, eventualmente, dei nerazzurri, chiamati ad anticipare le mosse affinché non parta l'ennesimo tormentone.

La Juve resta vigile e, parallelamente, studia possibili contatti da intensificare se la pista dovesse diventare fattibile. E qui, molto, dipenderà dal , che potrebbe decidere di fungere da soluzione temporanea per facilitare l'offensiva bianconera.

Mai smettere di sognare. Mai. Neanche quando pensi alle prodezze di Jadon Sancho , stella luminosa del . Sull'inglese c'è già una fila folta e determinata, pronta a darsi battaglia a suon di milioni: superando quota 100. Motivo per cui, questo, resta difficile pensare che la Juve possa inserirsi , sebbene non abbia mai smesso di seguire da vicino le prodezze del ragazzo di Camberwell.