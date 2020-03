La Juventus e Sancho: un sogno complicato

Il coronavirus, inevitabilmente, potrebbe cambiare usi e costumi del mercato: ma la progettualità della Juve continua ad andare avanti.

I sogni, alle volte, si possono avverare. Lo sa bene la che, per esempio, assicurandosi Cristiano Ronaldo ne ha coronato uno impensabile. Ma reale. E ciò testimonia come l'ambizione alla Continassa regni sovrana.

Detto ciò, inevitabilmente, i bianconeri devono e dovranno fare i conti con il coronavirus. In un'accezione anche monetaria. Il COVID-19, infatti, rischia di complicare seriamente i piani dei club che, nonostante innumerevoli difficoltà, dovranno trovare una quadra per continuare a sviluppare una determinata progettualità.

Ecco perché Madama, dunque, vuole evitare di farsi cogliere impreparata. Come? Proponendo una forte solidità economica e, al tempo stesso, pianificando le mosse del domani di un mercato ancora tutto da scoprire: tra date e possibilità.

Tuttavia, e non potrebbe essere altrimenti, il CFO Fabio Paratici è tutto fuorché fermo. E se il in centrocampo resta il reparto su cui porre le valutazioni primarie, sognando il grande ritorno di Paul Pogba dal , anche l'attacco potrebbe proporre qualche novità. O meglio, una, da inserire in un contesto chiamato a valorizzare ulteriormente le incredibili capacità di CR7.

Occhi puntati su un giovane profilo, su un attaccante di belle speranze, su un elemento capace di offrire qualità e rendimento a lunga durata. Tutti gli inidizi, nell'ultimo mercato di riparazione, avevano portato ad Erling Haaland, finito poi al .

Ma i gialloneri, si sa, fanno della linea verde il proprio punto di forza. E, infatti, c'è un altro fenomeno ad aver conquistato la scena: Jadon Sancho. Il 19enne tuttofare inglese, per l'appunto, pregusta un ulteriore scatto. Da compiere attraverso un potenziale trasferimento.

Ed è già asta internazionale, con i club che vanno per la maggior pronti a scatenarsi a suon di offerte. Ragion per cui, in un contesto simile, difficilmente la deciderà di mettersi in gioco, nonostante stia valutando attentamente da vicino i progressi dell'ex giocatore di e .

Si supereranno i 100 milioni, e non potrebbe essere altrimenti constatando le doti di Sancho, autore in stagione di 35 presenze condite da 17 goal e 19 assist. Insomma, numeri mostruosi, pronti a consolidare l'ascesa di un autentico predestinato proiettato a rendere dannatamente ricche le casse del .