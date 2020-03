La Juventus pesca in Brasile: occhi su Kaio Jorge

Kaio Jorge, nuova stella brasiliana legata al Santos da una clausola rescissoria da 50 milioni, ha già scatenato un'asta: c'è anche la Juventus.

Saranno famosi. O forse già lo sono. Un altro, l'ennesimo, talento prodotto dal Santos: Kajo Jorge. Un nome finito rapidamente sui taccuini dei top club, pronti a darsi battaglia nelle prossime finestre di mercato.

La , sorniona ma non troppo, osserva lo sviluppo degli eventi. Perché il 18enne attaccante brasiliano, alle prese con i primi passi nel calcio dei grandi, ha tutto per diventare un potenziale top player. E, d'altro canto, la clausola rescissoria non mente: 50 milioni di euro.

Una cifra che al momento spaventa le società interessate, ma che con il tempo potrebbe diventare un vero e proprio affare. Lo sa bene, ad esempio, il , che nelle puntate precedenti - senza tergiversare - ha messo le mani su Vinicius Juniors dal Flamengo, prima che la concorrenza potesse diventare delle più spietate.

Altre squadre

Insomma, in questi casi, la lungimiranza solitamente recita un ruolo fondamentale. Messaggio recepito alla Continassa, con i dirigenti bianconeri pronti a fare sul serio qualora si dovessero verificare determinate condizioni.

Ad oggi, tuttavia, appare complicato che il dg Fabio Paratici possa intraprendere la via della clausola, considerando come - nell'immediato - le priorità siano altre. Occhi puntati, principalmente, sul rafforzamento del centrocampo.

Kajo Jorge, intanto, continua a incantare. Tecnica sopraffina, piedi educatissimi, abilità nel gioco aereo e istinto del goal. In sintesi, il diamante verdeoro viaggia spedito verso i palcoscenici più prestigiosi. Con la , tra le altre, decisamente sul pezzo. Chi la spunterà?