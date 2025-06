Mondiale per Club 2025 dove vederlo: chi trasmette le partite (anche di Inter e Juventus) in chiaro

Dove vedere il Mondiale per Club gratis in tv e streaming: Inter, Juventus e il resto delle 32 squadre in diretta a giugno e luglio 2025.

Giugno e luglio fanno rima con Mondiale per Club. Due le rappresentanti italiani partecipanti al torneo 2025, allargato dalla FIFA a 32 squadre e di scena negli Stati Uniti un anno prima del torneo tra Nazionali (previsto anche in Messico e Stati Uniti). Il Mondiale per Club si gioca tra la serata e la notte italiana (diverse gare sono infatti alle 3:00 del mattino) e vede due emittenti trasmetterlo in chiaro e gratis. Per l'occasione, infatti, il torneo che vede coinvolte Inter, Juventus, Real Madrid, Bayern Monaco, Inter Miami, Manchester City, Chelsea e PSG tra le altre, si può vedere ogni giorno senza l'utilizzo di alcun abbonamento, sia in tv che in streaming. Dopo la Nations League e le qualificazioni Mondiali, un altro torneo calcistico tra fine primavera e inizio estate. L'articolo prosegue qui sotto