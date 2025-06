Ranking UEFA Mondiale per Club, la classifica aggiornata per qualificarsi nel 2029

La corsa al Mondiale per Club 2029 è cominciata nel 2024 e terminerà nel 2028: parteciperanno 12 squadre europee.

Osteggiato, amato. Un obiettivo per tante, un torneo superfluo per altrettante. Il Mondiale per Club allargato voluto dalla FIFA esordisce negli Stati Uniti da giugno a luglio 2025, con 32 squadre al via. A prendere parte al torneo sono le italiane Inter e Juventus, al pari di quasi tutte le grandi continentali (non Barcellona e Liverpool, non qualificate).

Il Mondiale per club maxi si giocherà ogni quattro anni, con il prossimo torneo previsto di fatto nel 2029. A livello economico si tratta di una competizione irrinunciabile, visto il miliardo (!) di euro messo in palio dalla FIFA per le 32 squadre, diviso a seconda dei risultati e della provenienza geografica.

Sin dal 2024/2025 è cominciata la corsa ai 32 posti per il Mondiale per Club 2029, in cui saranno 12 le squadre presenti. Tra queste la prima è il PSG Campione d'Europa e dunque subito qualificato al torneo.