Il cammino per Juventus, Inter e le altre squadre che partecipano al Mondiale per Club: Derby d'Italia in finale?

32 squadre, una sola vincitrice. Negli Stati Uniti è di scena il Mondiale per Club allargato, voluto dalla FIFA e con al suo interno alcune delle più grandi squadre mondiali. Divise in 8 gruppi, le formazioni che partecipano al torneo americano hanno la possibilità di qualificarsi al turno successivo arrivando al primo o al secondo posto del proprio girone. Come? Ottenendo più punti possibili nelle tre partite che lo compongono. Il sorteggio degli 8 gironi ha portato anche alla definizione del tabellone che accompagnerà le squadre qualificate agli ottavi e dunque ai quarti, alle semifinali e alla finalissima dello stadio Metlife. Juventus e Inter, le due rappresentanti italiane, potrebbero affrontarsi sin dalle prime fasi: un Derby d'Italia, causa tabellone, è possibile anche, eventualmente, in finale. L'articolo prosegue qui sotto